'Мисс Украина Вселенная-2023' без макияжа поразила невероятным сходство с супермоделью Адрианой Лимой. Фото

Киевская певица и волонтер, представительница Украины на "Мисс Вселенная 2023" Ангелина Усанова предстала перед фанами без капли макияжа на лице. Во-первых, пользователи сети остались поражены природной красотой украинки, а во-вторых, они узнали в ней знаменитую бразильскую супермодель Адриану Лиму.

Комментаторы называют двух красавиц "сестрами-близнецами", отмечая, как сильно они схожи между собой глазами, губами и даже выражением лица. Видео, спровоцировавшее волну обсуждений и сравнений, обнародовал у себя в Instagram популярный украинский визажист-блогер Егор Андрюшин.

Так, мастер перевоплощений показал Усанову в начале ролика без макияжа, а затем сделал ей креативный образ в небесном оттенке, добавив к эффектному мейку голубые парик, платье и роскошную корону.

Впрочем, зрителей поразило не столько "После" Усановой, как ее "До". Вокалистка без макияжа не только выглядела безупречно, но и, как мы уже писали выше, показалась поклонникам очень похожей на Адриану Лиму.

"Девушка без макияжа похожа на Адриану Лиму", "Она имеет много общих черт с Адрианой Лимой", "Адриана Лима, только наша. Мейк не понравился. Такую красавицу так испортить", – оставляют комментаторы.

OBOZ.UA решил сравнить фотографии двух моделей. На коллажах сразу становится заметно, что обе красавицы действительно имеют общий типаж, а их взгляд на отдельные фото заставляет задуматься, не один ли человек перед нами.

Отметим, Адриана Лима – 42-летняя бразильская супермодель, наиболее известная как один из ангелов Victoria's Secret, а также лицо рекламной косметической компании Maybelline. В средствах массовой информации Лиму часто называют одной из самых красивых женщин планеты. В 2014 году она возглавила список "Новых супермоделей".

Как писал OBOZ.UA ранее, Ангелина Усанова рассказала, почему ей не удалось попасть в топ-20 на "Мисс Вселенной". По словам красавицы, поскольку конкурс обанкротился, организаторы предпочитают участников из стран, которые потенциально интересны спонсорам.

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