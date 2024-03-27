Тоня Матвиенко впервые после смерти мамы спела песню 'Квітка душа' в неожиданном дуэте: я сначала не хотела. Видео

Известная украинская певица Тоня Матвиенко впервые после смерти матери – легенды украинской музыки Нины Матвиенко – спела ее культовую композицию "Квітка душа". Как призналась 42-летняя артистка, до этого ей не удавалось спеть и слова из песни, а вместо этого – просто лились слезы. Впрочем, ситуация изменилась на благотворительном музыкальном вечере PEACE. We Can Overcome War, состоявшимся в Вене.

Организатором события выступила "Мисс Украина Вселенная 2023", певица Ангелина Усанова. Она предложила Антонине спеть "Квітку душу" вместе. Неожиданный дуэт помог Матвиенко-младшей наконец вернуться к исполнению особенной маминой песни. О своих переживаниях по этому поводу она рассказала в комментарии "ЖВЛ".

"Я даже поначалу не хотела. Когда не стало мамы, буквально через две недели у меня был первый концерт. Он был запланирован еще очень давно и я не могла от него отказаться, потому что люди пришли и ждали. Я не смогла исполнить эту песню. Играл "минус" и я просто проплакала всю песню. А сейчас есть колоссальная связь с мамой через песню. Не знаю, как это объяснить. Я будто в этот момент встречаюсь с ней. По-другому взглянула на эту ситуацию", – поделилась певица.

Как известно, PEACE. We Can Overcome War – это благотворительный музыкальный вечер, вырученные средства с которого будут направлены на поддержку детей из прифронтовых регионов Украины, пострадавших от российской агрессии. Как сообщила впоследствии Ангелина Усанова, им удалось собрать 253 тысячи гривен. Наверное, именно благотворительная миссия проекта побудила Тоню Матвиенко, наконец, сделать шаг вперед.

Что касается дуэта с моделью, певицей и, собственно, организатором события Ангелиной Усановой, то звезда уверяет: "Надо дать шанс продолжать это все, чтобы все могли попеть. Ангелина очень светлая. Мне очень нравится. Она похожа на мою старшую дочь. По сути, рядом со мной стоит моя дочь".

Напомним, Нина Матвиенко скончалась за два дня до 76-летия, 8 октября 2023 года. Причиной стал рак, о чем рассказал ее зять Арсен Мирзоян.

11 октября в Киеве простились с легендой украинской сцены. Певица Наталья Могилевская выполнила ее последнюю просьбу, Тоня Матвиенко рассказала о предсмертной воле матери, а украинцы провели звезду 10-минутными аплодисментами.

Ранее OBOZ.UA писал, что дочь легендарной артистки рассказала о важном документе, который мать успела подписать перед смертью прошлого года. Уже в больнице семья столкнулась с вопросом, что будет с творчеством народной артистки в будущем, поэтому было решено связаться с лейблами.

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