Платья из 'Мисс Вселенная', песня с Тоней Матвиенко и другое. Ангелина Усанова проведет благотворительное мероприятие в Вене в поддержку Украины

23 марта в венском Palais Ferstel "Мисс Вселенная Украина-2023" Ангелина Усанова проведет благотворительный музыкальный вечер "PEACE. We Can Overcome War". Цель мероприятия – оказать поддержку детям из прифронтовых регионов Украины, которые пострадали в результате полномасштабного вторжения.

Среди звездных участников мероприятия – Нино Катамадзе, Тоня Матвиенко, Николоз Рачвели, танцовщики Елена Шоптенко и Игорь Кобюк, музыкант Марко Любаш, президент конкурса "Мисс Вселенная Украина" Анна Филимонова и участницы конкурса "Мисс Вселенная" из европейских стран. Благотворительный вечер "PEACE. We Can Overcome War" станет хорошим поводом для жителей и гостей австрийской столицы объединиться для помощи Украине.

В рамках вечера будет объявлено о старте благотворительного онлайн-аукциона, который продлится месяц. Все желающие смогут приобрести эксклюзивные дизайнерские платья, в которых украинка выступала на конкурсе "Мисс Вселенная-2023" в Сальвадоре.

"Мне больно слышать истории украинцев, пострадавших от войны. Не могу оставаться в стороне. Я вижу, что в мире об Украине начинают понемногу забывать, поэтому цель моего мероприятия напомнить о российской агрессии и помочь самым молодым украинцам, пострадавшим от нее", – рассказала организатор.

В программе мероприятия авторские песни Ангелины Усановой на тему мира в Украине и по всему свету, экологии и любви. Она также исполнит песню в дуэте с певицей и Заслуженной артисткой Украины Тоней Матвиенко.

Специальные гости вечера – всемирно известная грузинская исполнительница Нино Катамадзе вместе с дирижером и композитором Николозом Рачвели в сопровождении струнного квинтета. Артистка славится своим уникальным голосом и виртуозными импровизациями.

Ее неповторимый стиль – это искусное сочетание джаза, фолка и рока. И хотя знаменитость поет исключительно на грузинском, она сделает исключение, исполнив на украинском известную композицию "Чорнобривці". "У добрых дел нет переизбытка. Пока идет война, мы должны быть вместе и делать даже больше возможного, чтобы приблизить долгожданный мир", – объясняет Нино Катамадзе.

Ответственными за танцевальную программу станут двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам Елена Шоптенко и ее партнер Игорь Кобюк. Еще один особый гость вечера – Марко Любаш, одаренный юный украинский скрипач в четвертом поколении.

"Красота объединяет и помогает аккумулировать ресурсы", – в этом уверена Ангелина Усанова, основательница благотворительного фонда "Angelina Usanova Foundation", большая миссия которой – помощь Украине. "Мисс Вселенная Украина-2023" организовывает благотворительные мероприятия и музыкальные концерты. В декабре 2023 года она провела благотворительный ивент в Ницце, где собрала средства в пользу фонда "Клуб Добродіїв", чтобы закупить рюкзачки эмоциональной поддержки для украинских детей.

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