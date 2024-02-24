Злата Огневич, Ирина Билык и другие украинские звезды до и после макияжа. Фото

Украинский визажист и блогер Егор Андрюшин – мастер по перевоплощению в соблазнительных женщин drag queen. Для своих образов он надевает парики, эффектные наряды и наносит яркие макияжи, а готовые видео публикует в соцсетях. Этот провокационный контент еще как интересует людей! Так, на его страницу в Instagram подписано более 180 тысяч подписчиков, а в TikTok – 440 тысяч.

Егор имеет много лет практики в бьюти-индустрии и, конечно, знает, как "омолодить" своих клиенток и подчеркнуть их природную красоту. Следовательно, к нему частенько обращаются украинские звезды. Детальнее читайте в материале OBOZ.UA.

1. Злата Огневич

Украинская певица Злата Огневич от природы имеет выразительные глаза, четкие скулы и пухлые губы, что и подчеркнул Андрюшин с помощью вечернего макияжа. Стрелки и мерцающие тени на веках сделали взгляд артистки несколько игривыми, а полуматовая помада деликатно увеличила объем губ.

2. Оля Цыбульская

Украинская певица, теле- и радиоведущая Оля Цыбульская – одна из постоянных клиенток Егора. И если первые макияжи для нее визажист делал элегантными, то дальше решился на более смелый эксперимент. Андрюшин создал косплей на мультипликационную героиню Джессику Рэббит. Для этого надел на Олю парик с алыми волосами, выровнял тон лица, сделал губы соблазнительными, а на веки нанес насыщенные лиловые тени и добавил фиолетовые стрелки.

3. Наталья Могилевская

Украинская актриса и телеведущая Наталья Могилевская, как и ее коллега Оля Цыбульская, неоднократно обращалась к Андрюшину. И не прогадала! Мастер каждый раз умело расставляет акценты в ее макияжах: делает глаза выразительнее, губы – объемнее, цвет кожи – светлее, а контур лица – четче. Это помогает визуально "освежить" образ звезды.

4. Ангелина Усанова

Певица и представительница Украины на "Мисс Вселенная 2023" Ангелина Усанова в видео, которое опубликовал Егор, показала себя без капли макияжа на лице. Тогда пользователи узнали в ней знаменитую бразильскую супермодель Адриану Лиму. Далее в видеоролике мастер перевоплощений сделал красавице креативный образ в небесном оттенке, добавив к эффектному макияжу голубой парик, платье с открытыми плечами и роскошную корону.

5. Маша Кондратенко

Украинская певица, актриса и блогер Маша Кондратенко, которая стала известной после съемок в телесериале "Школа", в повседневной жизни делает минималистичные макияжи и носит одежду в стиле Old Money. А вот Андрюшин решил показать звезду в нетипичном для нее образе: в меховых шапке и платье и с ярко-голубыми тенями на веках.

6. Ирина Билык

53-летняя украинская певица и композитор Ирина Билык благодаря грамотно сделанному макияжу стала выглядеть значительно моложе реального возраста. Егор Андрюшин мерцающими тенями эффектно подчеркнул глаза знаменитости, а с помощью тонального крема, пудры и других косметических продуктов сделал ее кожу свежей и сияющей. Завершил образ черной шляпой и рубашкой, а также париком со светлыми длинными волосами и челкой.

7. SKYLERR

Певица, а также участница Нацотбора на Евровидение-2024, SKYLERR доверила Егору свой сценический образ. Визажист сделал девушке яркий макияж с акцентом на глазах, и дополнил его ярко-синим париком с массивными серьгами.

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