Украинка Ангелина Усанова выиграла конкурс красоты Miss Eco International-2024 в Египте: ее платье-символ войны покорило жюри. Фото

"Мисс Вселенная Украина 2023" Ангелина Усанова стала победительницей конкурса красоты Miss Eco International-2024 в Египте. Целью конкурса было привлечь внимание к экологии и призвать людей бережно относиться к природе.

Как сообщалось ранее, победительница станет послом доброй воли ООН по экологии и окружающей среде. Киевлянка поразила жюри своим платьем, сделанным исключительно из б/у материалов, символизировавшем войну в Украине. Фотографиями с награждения Ангелина Усанова поделилась на своей Instagram-странице.

На снимках можно увидеть, как участнице надевают корону Miss Eco International-2024. "Мисс Вселенная Украина 2023" позирует с наградой в серебряном блестящем платье с зелеными камешками.

Костюмы красавицы, созданные специально для конкурса, стали напоминанием о войне. Платье "Феникс" символизировало Украину, которая ежедневно страдает от обстрелов, но продолжает жить.

Образ эко-костюма Ангелины Усановой "Мир в огне" также описывает проблему лесных пожаров. Платье вошло в топ-3 победительниц и поразило жюри символизмом.

Корсет платья украшен пластиковыми бутылками красного и черного цвета, а также деталями, вырезанными из строительных трубок. Каждая деталь отдельно обработана огнем, чтобы придать форму и вид языков пламени. Юбка "Мира в огне" изготовлена из б/у штор и тюлей, на которых напечатан принт с изображением огня. Детальнее о невероятных костюмах украинки – читайте в нашем материале.

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