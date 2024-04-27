Символическое платье украинки покорило жюри 'Miss Eco International-2024' и вывело Ангелину Усанову в топ-3: какой смысл скрывает образ

"Мисс Вселенная Украина 2023" Ангелина Усанова, которая теперь представляет страну на международном конкурсе красоты "Miss Eco International 2024" в Египте, поразила жюри своим образом "Мир в огне" и вошла в топ-3 победительниц в категории "Лучшее ЭКО платье". Наряд был не только красивыми и детально проработанными, но и нес символизм.

Главной целью конкурса является популяризация важности бережного отношения к планете и экологии, а платье украинки олицетворяло тему лесных пожаров, терроризирующих мир. Об этом говорится на странице звезды в Instagram.

Кроме этого, образ был отсылкой к выгоревшим украинским территориям, пострадавшим из-за террористических российских атак. Он исполнен в драматических черных, оранжевых и красных тонах.

Любопытно, что абсолютно каждый элемент наряда был создан из эко-материалов. Это лишь подчеркивает необходимость сохранения ресурсов планеты и возможность создать нечто невероятное из вторично переработанных товаров. Более подробно о процессе создания платья – читайте по ссылке.

Победительница конкурса станет Послом доброй воли ООН по экологии и окружающей среде. Хотя конкурсантки уже показали свои эко-костюмы, финал состоится только 28 апреля.

Ранее OBOZ.UA писал, что 60-летняя Алехандра Родригес , победившая на конкурсе красоты "Мисс Вселенная Буэнос-Айрес" и ставшая первой обладательницей короны в таком возрасте, призналась, как ей удается сохранять молодость.

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