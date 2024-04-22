Как феникс из пепла. 'Мисс Украина Вселенная' выйдет на сцену международного конкурса в необычном наряде с символическим смыслом

"Мисс Вселенная Украина"-2023 Ангелина Усанова будет представлять Украину на международном конкурсе красоты Miss Eco International-2024, который состоится в Египте. Главной целью конкурса является популяризация важности бережного отношения к планете и экологии. Победительница конкурса станет Послом доброй воли ООН по экологии и окружающей среде.

Об этом сообщает пресс-служба "Мисс Вселенная Украина". Команда организации привезла в Египет 11 чемоданов общим весом более 230 кг. В них – одежда, украшения, национальный и эко-костюмы от украинских дизайнеров.

Феникс – национальный костюм Ангелины Усановой для конкурса Miss Eco International-2024. Мифическое создание символизирует Украину, которая ежедневно под обстрелами, но продолжает жить, восстанавливать разрушенные города, любить, творить, рожать детей. Феникс – символ бессмертия.

Платье создано полностью из ресайкла. Большую часть материалов предоставила команда ОО "Украина без мусора", деятельность которой направлена на внедрение культуры сортировки бытовых отходов в Украине. Всего для костюма использовали более 1500 пластиковых ложек и более 500 пластиковых ножей. Пластиковые приборы использовались для крыльев, головного убора и корсета.

Головной убор создан из кусков пластика и пластиковых ножей. Из листов пластика вырезали большие перышки – основу головного убора, после чего огнем им придавалась фактура и форма.

Юбка – также ресайкл. На первый взгляд выглядит, будто она сделана из дорогой ткани, но на самом деле изготовлена из использованных штор. Дизайнеры провели на секонд-хенде более трех недель в поисках гардин, тюлей разных оттенков голубого и золотого цветов, из которых затем выкраивался настоящий кутюр. Они специально оставили части материала, где крепились люверсы, чтобы можно было понять, что это обычные занавески и шторы.

Золотые перышки на корсете выглядят так, будто созданы из металла, но на самом деле изготовлены из наперника из под подушки, приобретенной также на секонд-хенде. Камни и стразы на платье – не ценные кристаллы от Swarovski, а собранные из поношенных платьев, топов и маек. "Я очень хотела создать платье, которое было бы кутюрным и чтобы с первого взгляда было невозможно понять, из чего оно создано" – рассказывает автор идеи, основатель студии Patoka Леся Патока.

Эко-костюм Ангелины Усановой называется "Мир в огне". Так же как и национальный костюм, этот наряд создан из ресайкл-материалов и раскрывает одну из мировых экологических проблем. Чтобы выбрать тематику костюма, дизайнеры пообщались с украинскими экспертами в этой области и решили, что наряды должны раскрывать тему сожженных территорий.

В связи с полномасштабным вторжением России, весь Восток Украины страдает от пожаров в результате ракетных и артиллерийских обстрелов, атак дронами со стороны страны-агрессора. Печальная статистика утверждает, что 2,4 млн га повреждены огнем, который уничтожает леса, почвы и национальные парки. Это составляет 75% площади Бельгии.

Образ эко-костюма Ангелины Усановой также описывает проблему лесных пожаров по всему миру. Только в прошлом году лесные пожары привели к масштабным разрушениям, потере лесов, выбросам углерода, гибели и ранениям людей.

Корсет платья украшен пластиковыми бутылками красного и черного цвета, а также деталями, вырезанными из строительных трубок. Каждая деталь отдельно обработана огнем, чтобы придать форму и вид языков пламени. Юбка "Мира в огне" – как и в национальном костюме, создана из штор и тюлей из органзы и тафты, на которых напечатан принт с изображением огня. Головной убор также состоит из огоньков и напоминает разгорающееся пламя. Камни же сняты с ресайкл-платья.

Создать эко-костюм было сложнее национального, ведь это костюм-трансформер. В нем спрятали более 5 метров запринтованной ткани, которая при выходе на сцену должна создать эффект извержения потоков вулканической лавы. "У нас очень мощные оба образа, очень качественные костюмы. Я верю в то, что Ангелина Усанова сможет привезти нам победу и стать Послом доброй воли ООН по экологии и окружающей среде" – добавляет Леся Патока.

"Для меня, как для украинки, участие в конкурсе Miss Eco International является важным инструментом привлечения еще большего внимания в помощи украинской земли. Моя главная мечта и миссия – мир, защита планеты и экологии. Это очень волнующее и ответственное мгновение" – делится своими впечатлениями Ангелина Усанова.

Специально к Дню Земли, который традиционно отмечается 22 апреля, певица презентует видеоклип на песню "Earth", снятый в Киеве. Композиция родилась после просмотра документального сериала на тему сохранения уязвимой окружающей среды планеты Земля.

Ранее OBOZ.UA пообщался с украинской художницей по костюмам Лесе Патоке. Украинка рассказала об украинском языке до 24 февраля, кокошники Поляковой и почему покинула Португалию ради Украины. Подробности – в нашем интервью.

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