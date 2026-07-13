Анджелина Джоли хотела навсегда уехать из Америки после развода с Брэдом Питтом, но передумала: что же она задумала

После восьми лет громких судебных споров с Брэдом Питтом Анджелина Джоли, похоже, окончательно изменила свои жизненные приоритеты. Еще совсем недавно голливудская звезда говорила о желании навсегда покинуть Америку, продать дом в Лос-Анджелесе и начать новый этап жизни за границей, однако теперь она неожиданно передумала.

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Как пишут в Daily Mail, актриса вновь обрела силы сниматься в кино после нескольких лет, когда чувствовала себя "сломленной". Поэтому она решила вернуться в Голливуд вместо спокойной жизни в Европе или Азии.

Еще в 2024 году Джоли признавалась, что оставалась в Лос-Анджелесе только ради детей. По ее словам, после того как младшие близнецы Нокс и Вивьен достигнут совершеннолетия, она планировала переехать за пределы США. Актриса даже выставила на продажу свой особняк в районе Лос-Фелиз, стоимость которого оценивается примерно в 25 миллионов долларов.

Звезда якобы хотела разделить свою жизнь между Нью-Йорком, Европой и Камбоджей, которую давно считает своим вторым домом. По словам близких к актрисе людей, переезд должен был помочь ей дистанцироваться от многолетнего внимания к личной жизни и окончательно оставить позади драматический период после развода с Брэдом Питтом.

Впрочем, теперь ситуация кардинально изменилась. В последние недели Джоли ездит с презентациями нового фильма "Кутюр", в котором сыграла американского режиссера, которая во время Парижской недели моды узнает о раке молочной железы.

Во время промо-кампании актриса дала сразу несколько интервью, в которых неожиданно заговорила о возвращении в Голливуд. Джоли призналась, что фактически оставила актерскую профессию еще до развода.

После начала судебных разбирательств с Брэдом Питтом, по словам актрисы, именно съемки стали для нее возможностью проводить больше времени рядом с детьми.

"Единственным способом чаще бывать дома и уезжать ненадолго, при этом хорошо зарабатывая, было вернуться к актерской карьере. Я брала только небольшие проекты или те, которые были поблизости", – пояснила Джоли.

В то же время она призналась, что в последние годы чувствовала себя подавленной, однако теперь снова обрела в себе силы.

"Мой боевой дух наконец-то вернулся. Я немного его утратила. Во многом это заслуга моих детей, которые уже взрослые и поддерживают меня", – отметила знаменитость.

Несмотря на официальное завершение развода в конце 2024 года, бывшие супруги до сих пор ведут судебную тяжбу из-за французской винодельни Château Miraval. В то же время адвокаты Джоли подчеркивают, что актриса стремится как можно скорее поставить точку в юридических спорах, чтобы её семья могла окончательно двигаться дальше.

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