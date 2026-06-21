Единственный из шестерых детей Анджелины Джоли, кто не отрекся от отца: что известно об отношениях 22-летнего Пакса с Брэдом Питтом

Сына Анджелины Джоли и Брэда Питта, Пакса Джоли-Питта, впервые за долгое время заметили в Лос-Анджелесе (США). Папарацци запечатлели 22-летнего сына звездной бывшей пары во время обычной прогулки по городу.

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В настоящее время он остается единственным из шестерых детей бывшей супружеской пары, кто до сих пор не отказался от фамилии Питта и поддерживает контакты с семьей отца. Несмотря на то, что после развода Джоли и Питта большинство детей дистанцировались от актера, Daily Mail утверждает, что Пакс продолжает общаться с родственниками со стороны отца.

В частности, недавно он якобы присутствовал на семейном торжестве по случаю помолвки своего двоюродного брата вместе с сестрой Брэда Питта Джули и другими членами семьи.

В то же время инсайдеры источника подчеркивают, что это не означает возобновления близких отношений с самим актером. Как там отмечают, Пакс поддерживает контакт с семьей Питта, но не имеет особенно тесной связи с отцом.

Стоит отметить, что в последние годы несколько детей звездной бывшей супружеской пары отказались от фамилии Питта. В прошлом году Шейло официально убрала его из своего имени, а Захара и Вивьен публично используют только фамилию Джоли. Недавно стало известно, что соответствующие документы подали старший сын Меддокс и дочь Захара.

Напряженные отношения Пакса с отцом

Отношения между Паксом и Бредом Питтом остаются непростыми, хотя 22-летний мужчина так и не отрекся от отца. В 2020 году в сети набрал огласку пост, который приписывают Паксу. В нем он резко критиковал отца, называя его "ужасным человеком" и обвиняя в создании атмосферы страха в семье.

Через четыре года после этого Пакс попал в серьезную аварию на электровелосипеде в Лос-Анджелесе. Тогда западные медиа сообщали, что Анджелина Джоли находилась рядом с сыном в больнице, в то время как у Питта якобы не было возможности связаться с ним.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись в 2016 году после двух лет брака и 12 лет отношений. С тех пор между бывшими супругами продолжались судебные тяжбы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 17-летний сын Брэда Питта, с которым тот не поддерживает контакты, повторил культовый образ отца из фильма "Бойцовский клуб" на ринге.

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