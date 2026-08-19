"Ситуация ухудшилась". Мика Ньютон, которая победила рак, рассекретила результаты новой биопсии и что обнаружили врачи

Украинская певица Мика Ньютон, которая ранее смогла победить рак яичника, сообщила, что врачи обнаружили у нее новообразование в груди. После того как артистка дала первый за 14 лет концерт в Киеве и записала большое интервью, она вернулась в США и прошла медицинское обследование. Анализы показали, что состояние здоровья знаменитости ухудшилось, поэтому врачи направили ее на биопсию.

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К счастью, исследование, которое играет ключевую роль в подтверждении или опровержении онкологического заболевания, показало, что опухоль доброкачественная. Новостями о состоянии своего здоровья Мика Ньютон поделилась в Instagram-stories, отвечая на вопросы подписчиков.

"Анализы у меня, как раз, хорошие, но обнаружили новообразование в груди. После съемок интервью я вернулась в Лос-Анджелес и сразу пошла к врачу. Ситуация ухудшилась, поэтому меня отправили на биопсию! Сказать, что я стрессонула, это ничего не сказать. Психологически было тяжело ждать результата, но мне повезло, и все хорошо! Это не рак, поэтому я вернулась к концертам!", – рассказала певица.

Кстати, как рассказала Мика Ньютон, сейчас она находится в Украине. Артистка решила "перезагрузиться" в горах, однако призналась, что пока не может полностью расслабиться из-за джетлага.

"Трудно привыкнуть к смене часовых поясов, хотя я уже больше недели здесь. Думаю, проблема в том, что я приехала сюда – перестроилась, приехала на несколько недель в Лос-Анджелес – перестроилась, и снова пришлось возвращаться сюда. В первый раз было легче", – отметила знаменитость.

Напомним, что о необходимости пройти биопсию Мика Ньютон рассказывала в интервью Рамине Эсхакзай. Врачи обнаружили у певицы новообразование в груди перед ее концертом в Киеве, однако тогда она переживала не за собственное здоровье, а за встречу с поклонниками после многолетнего перерыва.

"Я изо всех сил старалась приехать и устроить праздник для людей. Я думала только о тех, кто купил билеты, потратив свои деньги и время. Представьте, что сейчас выйдет эта 40-летняя женщина и уже не такая, как была. И они такие: "Ой". А я такая: "Господи, я так хочу их не разочаровать". Хотя бы не быть хуже, чем они меня помнят", – говорила артистка.

Тогда певица искренне надеялась, что биопсия не подтвердит онкологию, и, к счастью, именно так и произошло.

В ходе этого же интервью Мика Ньютон рассказала, что у нее диагностировали рак яичника в возрасте 35 лет, когда она проходила ряд обследований, поскольку планировала завести ребенка вместе со своим мужем Крисом Сааведрой. Артистка перенесла операцию по удалению опухоли, после чего сильно переживала, что больше не сможет стать матерью. Она прошла несколько безуспешных попыток ЭКО, а когда все же смогла забеременеть, потеряла ребенка. Пережив этот болезненный опыт, звезда с мужем рассматривают возможность усыновления малыша.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что певица Даша Майорова перенесла операцию по удалению опухоли и обратилась к подписчикам.

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