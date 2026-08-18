"Это было очень унизительно". Народная артистка Нина Набока вспомнила, как в России вытирали ноги об украинских звезд

Народная артистка Украины Нина Набока вспомнила, как украинских актеров на протяжении многих лет ставили в гораздо более невыгодное положение при работе над российскими фильмами. По ее словам, украинцам давали преимущественно эпизодические роли и платили меньше, чем артистам из Москвы, даже если они были профессионально сильнее.

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Об этом Набока рассказала в интервью "Суспільному Культура", вспоминая работу в российских кинопроектах до начала полномасштабной войны.

"Я много снималась в российских фильмах. Нам давали эпизоды. Конечно, оплачивали их не так, как московским актерам. Это было очень унизительно", – призналась артистка.

Набока отметила, что не боится говорить об этой проблеме открыто. По ее словам, украинские актеры прекрасно понимали, что зачастую профессионально ничем не уступают россиянам, однако их происхождение автоматически ставило их в невыгодное положение.

"Ты знаешь, что ты сильнее. И что ты играешь лучше. Любая девочка (из России. – Ред.) играет плохо, но она получает большие деньги, потому что она из Москвы", – пояснила народная артистка.

Набока также подчеркнула, что после начала полномасштабной войны украинские актеры получили возможность раскрыться гораздо больше, ведь россияне ушли с нашего кинорынка.

"Когда началась большая война, появилась плеяда шикарных актеров. Возможность появилась, конечно. Я так говорю не потому, что сейчас идет война с ними (россиянами. – Ред.). Так было!" – добавила актриса.

Ее слова перекликаются с воспоминаниями других украинских артистов, которые работали в совместных с Россией проектах. Так, актриса Надежда Хильская ранее рассказывала об огромной разнице в гонорарах.

По ее словам, российские актеры могли получать около $1000 за роль, тогда как украинцам за аналогичную работу платили примерно 12 тысяч гривен. Причем речь шла даже об исполнителях главных ролей.

"Я знаю, что у главного героя сериала, в котором я снималась, гонорар на тот момент составлял 1000 долларов. Я так понимаю, что это стандартно. А у наших, здесь я боюсь соврать, 12 000 гривен", – говорила Хильская.

Ранее в интервью OBOZ.UA о неравенстве на съемочных площадках говорила и актриса Анна Сагайдачная. В 2025 году она упоминала, что российские артисты могли получать лучшие бытовые условия, чем украинские.

"Скажем, у нас десять актеров живут в одном вагончике, а у них каждый отдельно. У них хорошее питание, а у нас – что проще. Почему? Я тоже главная героиня, например, в этом сериале", – рассказывала Сагайдачная.

По ее словам, такую ситуацию объясняли тем, что основная часть финансирования поступала из России. Поэтому российским артистам якобы должны были обеспечивать лучшие условия.

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