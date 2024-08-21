Маленький супергерой. Супруга Виталия Козловского показала свежее фото сына Оскара

Жена украинского певца Виталия Козловского, пиарщица Юлия Бакуменко показала новые фото их первенца Оскара. Малышу уже почти исполнилось 6 месяцев, но его лицо до сих пор прячут.

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На редких кадрах можно увидеть младенца со стороны, а на свежих – только его руку. Фотографии появились в Instagram Юлии Бакуменко.

"Наше утро", – написала новоиспеченная мама, добавив красное сердечко.

Она показала Оскара, лежащего в летнем костюмчике с яркими изображениями супергероев. В кадр попали только бок и ручка малыша.

Супруги сделали исключение для фотосессии по случаю крещения первенца. На праздничных фото в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве можно было увидеть сына певца со стороны.

Напомним, ранее Юлия Бакуменко показала трогательные фото из партнерских родов. Она рассказала, что схватки начались в два ночи, а к утру маленький Оскар уже был с родителями.

Ранее OBOZ.UA также писал, что певец впервые рассказал, как сделал возлюбленной предложение и как они поженились. Больше подробностей – в материале.

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