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Маленький супергерой. Супруга Виталия Козловского показала свежее фото сына Оскара

Катерина Малай
Шоу Oboz
1 минута
3,6 т.
Маленький супергерой. Супруга Виталия Козловского показала свежее фото сына Оскара

Жена украинского певца Виталия Козловского, пиарщица Юлия Бакуменко показала новые фото их первенца Оскара. Малышу уже почти исполнилось 6 месяцев, но его лицо до сих пор прячут.

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На редких кадрах можно увидеть младенца со стороны, а на свежих – только его руку. Фотографии появились в Instagram Юлии Бакуменко.

"Наше утро", – написала новоиспеченная мама, добавив красное сердечко.

Маленький супергерой. Супруга Виталия Козловского показала свежее фото сына Оскара

Она показала Оскара, лежащего в летнем костюмчике с яркими изображениями супергероев. В кадр попали только бок и ручка малыша.

Супруги сделали исключение для фотосессии по случаю крещения первенца. На праздничных фото в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве можно было увидеть сына певца со стороны.

Маленький супергерой. Супруга Виталия Козловского показала свежее фото сына Оскара

Напомним, ранее Юлия Бакуменко показала трогательные фото из партнерских родов. Она рассказала, что схватки начались в два ночи, а к утру маленький Оскар уже был с родителями.

Маленький супергерой. Супруга Виталия Козловского показала свежее фото сына Оскара

Ранее OBOZ.UA также писал, что певец впервые рассказал, как сделал возлюбленной предложение и как они поженились. Больше подробностей – в материале.

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