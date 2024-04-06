Жена Виталия Козловского показала трогательное фото с малышом и рассказала о родах

Жена украинского певца и воина ВСУ Виталия Козловского Юлия Бакуменко показала трогательные фото с партнерских родов. Недавно пара сообщила о рождении первенца. Малыша назвали Оскар.

Девушка призналась в Instagram, что переживала перед родами из-за опыта своей матери. "У моей мамы история родов походила на фильм ужасов и пыток. Поэтому я где-то подсознательно боялась ее повторить", – говорится в сообщении.

По словам Юлии, схватки начались в два ночи, а к утру малыш уже был с супругами. Бакуменко также поделилась своими впечатлениями от партнерских родов. "Кто сомневается, стоит ли, не сомневайтесь. Это чрезвычайное доверие и поддержка. Не только моральное, но и физическое. Мне было гораздо легче вместе и это те моменты, которые будут в памяти на всю жизнь!" – написала концертный директор.

Артист тоже решил рассказать о своем опыте. "Честно – я колебался, стоит ли присутствовать. Был страх. Но сейчас решение быть вместе в такой момент считаю самым правильным!" – признался Козловский. Певец написал, что собственными глазами видел, как на свет появляется его сын. Он первым взял его на руки и перерезал пуповину.

"Это огромная поддержка для жены в такой эмоциональный и непростой момент, это то, что делает доверие еще больше, а отношения и уважение друг к другу еще крепче", – отметил знаменитость.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Виталий Козловский впервые рассказал о своей жене и рождении сына. Певец признался, что своего сына он хочет вырастить джентльменом, достойным человеком, который будет уважать страну. Как звезда узнал радостную новость – читайте в нашем материале.

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