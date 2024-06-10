Белая вышиванка и торт с крыльями ангела. Виталий Козловский и Юля Бакуменко показали редкие фотографии с крещения сына

Украинский певец Виталий Козловский, служащий в ВСУ, показал редкие фото из таинства крещения сына Оскара, родившегося 25 февраля этого года. Вместе с женой Юлией Бакуменко он крестил малыша еще в конце мая в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве, но сами снимки с особого события опубликовал только сейчас.

Супруги называют эту дату очень особенной в жизни семьи. Козловский держал интригу с фотографии маленького золотого крестика, которая появилась за час до публикации в Instagram лучших кадров того дня.

"Крестили нашего сыночка Оскара. Один из самых счастливых дней в моей жизни. Когда рядом самые родные люди и кайфуешь от каждого момента. Четыре поколения семьи собрались вместе. Слезы счастья. Спасибо, Бог, что даришь такую возможность быть рядом", – подписал Виталий Козловский.

Гостями на семейном празднике были мамы супругов, бабушка и крестные родители Оскара. Вероятно, последних было всего две пары, которые появились на нескольких кадрах.

Молодые родители для этого особого дня выбрали белые вышиванки, но только у Козловского и его сына была золотая вышивка, а у Бакуменко – платье "белым по белому". Согласно своему стилю, пара попросила одеться и гостей.

Впоследствии собравшиеся отпраздновали таинство в ресторане, куда заказали белую фотозону с шариками и крылом ангела и нежный двухъярусный торт. Праздничный десерт также был украшен крыльями, а на верхушке его виднелась статуэтка малыша, сон которого оберегало большое дерево.

В частности, крестным пара подготовила небольшие подарочки в белых мешочках, но что именно внутри – неизвестно, а также статуэтки "Оскар", в честь сына Козловского.

Как сообщал OBOZ.UA, о крещении сына Виталия Козловского и Юлии Бакуменко стало известно сразу после Таинства. Фото с события опубликовал проводивший обряд священник в своем приватном Instagram.

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