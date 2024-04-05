Козловский впервые показал фото со свадьбы, 'беременной' фотосессии с женой и выписку из роддома после рождения сына

Украинский певец и воин ВСУ Виталий Козловский впервые показал фотографии со свадьбы с любимой Юлией и выписки из роддома после рождения сына Оскара. Более месяца артист скрывал это важное для себя событие, перевернувшее его жизнь.

Пара не устраивала громкое празднование, но над выпиской постаралась. Кадры появились во время интервью Козловского у Рамины Эсхакзай.

Предложение певец сделал своей избраннице, когда она мыла посуду. Юлия уже была беременна, поэтому артист решил, что пора официально оформить отношения. У влюбленных даже не было обручальных колец.

"Юля мыла посуду на кухне. Я просто подошел и сказал, что 29 декабря у меня будет 20-летие творческой деятельности, и мы поженимся. Был сильный обстрел. Мы не выспанные в машине сфотографировались, зашли в ЗАГС, расписались. Даже не сделали ни одной фотографии возле ЗАГСа. После того встретились с друзьями, немного побыли с ними и поехали в торговый центр покупать обручальные кольца", – признался исполнитель.

Однако у пары есть профессиональные кадры с "беременной" фотосессии, когда Юлия была еще при надежде. Козловский позировал в классическом костюме, а его избранница – в роскошных вечерних платьях.

Другие фото, которые показал артист, были сделаны уже в роддоме и после выписки. На этих трогательных кадрах воин позирует с малышом. Мальчик родился 25 февраля этого года.

Ранее исполнитель рассказывал, почему именно Оскаром назвал своего наследника, как долго пытался стать отцом и когда об этом узнал. Козловский присутствовал на родах.

Как писал OBOZ.UA, Виталий Козловский признался, что снова сменил место службы. В настоящее время артист выходит в наряды в составе Национального президентского оркестра Министерства обороны Украины.

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