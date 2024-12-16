Бена Аффлека заметили в компании двух бывших жен: журналисты узнали, зачем они встретились

Новоиспеченный холостяк Голливуда, американский актер Бен Аффлек был замечен в необычной компании. Звезда провела вечер с семьей, воссоединившись с бывшими женами – актрисой Дженнифер Гарнер и певицей Дженнифер Лопес, которая в августе 2024 подала на развод.

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Аффлек и Гарнер часто проводят время вместе, ведь воспитывают троих общих детей – 19-летнюю Вайолет, 15-летнюю Серафину и 12-летнего Самуэля. Однако появление знаменитости в компании Лопес удивило фанатов. Трио было замечено вместе в заведении 13 декабря, согласно фото, сделанными TMZ.

Звезды присутствовали на школьном спектакле, в котором принимали участие дочь Аффлека и Гарнер Фина, а также 16-летняя дочь Джей Ло Эмма, которую она делит с бывшим мужем Марком Энтони. На фотографиях, полученных таблоидом, Бен был одет в классический черный костюм, а певица – в белое меховое пальто, красную рубашку, джинсы и туфли на каблуке. Гарнер надела черную куртку с синими джинсами и белые кроссовки.

Очевидцы рассказали, что Бен разговаривал с Эммой, прежде чем покинуть место проведения концерта. Это уже не первый раз, когда Бен и исполнительница встречаются вместе ради своих детей. В сентябре бывшие супруги воссоединились в Лос-Анджелесе впервые после объявления о разводе.

Они вышли на улицу с Финой, Сэмюэлем, Эммой и ее братом-близнецом Максом. В течение лета Дженнифер также проводила время с Вайолет, хотя они с Беном расстались в апреле. В августе артистка подала в суд на развод, указав апрель как дату расставания.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как друг Бена Аффлека поставил точку на слухах о воссоединении актера с бывшей женой. Подробности – в нашем материале.

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