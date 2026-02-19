Леся Никитюк засветила лицо 8-месячного сына, который заметно подрос. Фото

Телеведущая Леся Никитюк засветила часть лица своего 8-месячного сына Оскара, которого воспитывает с военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Молодая мама до сих пор тщательно скрывает своего ребенка от глаз публики, но не перестает делиться нежными семейными фотографиями.

Она опубликовала Instagram несколько кадров сына, коротко подписав серию снимков: "Муркотунчик. 8 месяцев".

На фото Оскар "позирует" в большой ванне, подкладывает ладошки под струю воды и играет с лягушатами. В частности, в подборку попал фрагмент, где малыш стоит на кровати, играя с воздушным шариком и заглядывая в окно.

Семейными фотографиями также поделился возлюбленный Леси Никитюк – Дмитрий Бабчук. Он опубликовал в Instagram подборку, куда попали фото со службы и отдыха в Буковеле, где также засветился Оскар.

О том, что стала мамой, Никитюк сообщила 20 июня 2025 года. В тот же день ее возлюбленный, военнослужащий Дмитрий Бабчук, уточнил, что сын родился 15 июня – в День отца. Беременность телеведущая не афишировала.

За полгода до рождения сына Никитюк объявила о помолвке с Бабчуком. В то же время она неоднократно объясняла, что свадьбу пока не планирует из-за службы жениха. По словам ведущей, она мечтает о большой традиционной церемонии, однако пока строить конкретные планы сложно.

Как писал OBOZ.UA, после рождения сына в родном Хмельницком вокруг телеведущей начали распространяться слухи о якобы суррогатном материнстве. Никитюк рассказала, что знакомая ее семьи услышала разговор двух девушек, которые предполагали, что ребенка ей "родила суррогатная мать", ссылаясь на ее возраст.

Телеведущая назвала такие суждения унизительными и подчеркнула, что рожать в 37 лет – это нормально.

