Леся Никитюк рассекретила пол первенца и показала фото с выписки: как она выглядит после родов

Украинская ведущая Леся Никитюк официально подтвердила, что впервые стала мамой. 37-летняя знаменитость родила мальчика от своего избранника, военного Дмитрия Бабчука.

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Радостной новостью журналистка поделилась на личной странице в Instagram. Она обнародовала трогательные кадры со дня выписки из роддома, а публикацию коротко подписала: "Сын".

Леся Никитюк позировала на камеру в стильном костюме в клеточку. Сейчас новоиспеченная мама не показывает лицо малыша, однако почти на всех кадрах видно, что она не отрывает глаз от сына и смотрит на него с невероятной нежностью.

Кстати, забирал из роддома знаменитость и малыша Дмитрий Бабчук. Он подарил любимой большой букет цветов, в частности, успел сделать несколько милых фотографий с наследником и ведущей.

Новость о пополнении в семье Леси Никитюк вызвала кучу положительных эмоций у ее друзей, коллег и подписчиков. Они активно поздравляют журналистку с появлением первенца на свет в комментариях:

"Лесюня! Какое счастье! Поздравления вашей семье".

"Вау, поздравления! Здоровья малышу, и легкого восстановления маме".

"Леся, поздравляю тебя с рождением сына. Пусть растет здоровым и имеет успешную судьбу".

Появился под постом звезды "Хто зверху?" и комментарий Дмитрия Бабчука, где он написал: "Счастливый. Ну что, ты готова ко второму?".

Стоит отметить, что пока Леся Никитюк не раскрывает большого количества подробностей о появлении сына на свет, однако инсайдер рассекретил блогеру Богдану Беспалову, что ведущая стала мамой еще 15 июня. А вот из роддома, по словам источника, ее выписали 19 числа.

Напомним, что предположения о беременности Леси Никитюк появились в сети еще в январе этого года. Поводом для сплетен стало то, что возлюбленный звезды сделал ей предложение руки и сердца, а со временем она сообщила: планирует поставить карьеру на паузу и уйти из шоу "Хто зверху?". Долгое время журналистка как не подтверждала, так и не опровергала слухи о предстоящем пополнении в семье, а вот 16 июня заявила, что носит ребенка под сердцем.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что бывшая жена Дзидзьо SLAVIA впервые стала мамой и показала фото малыша.

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