Леся Никитюк в кожаном образе ковбойки вышла на работу через месяц после родов. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк впервые появилась на публике в профессиональной роли после рождения сына. Спустя чуть больше месяца после родов звезда уже успела вернуться к работе – и не где-нибудь, а на громком праздновании дня рождения популярного блогера Кэнди Суперстар.

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Фотографию с мероприятия опубликовала сама именинница в InstaStories. Как видно на фото, Никитюк предстала в эффектном образе ковбойки: на ней – широкая шляпа из голубовато-серого денима, черный кожаный топ с бахромой, длинные перчатки и джинсовые шорты. Ведущая держала микрофон и улыбалась гостям, которые с восторгом слушали ее.

День рождения Кэнди Суперстар в этом году превратился в тематическое событие. Именинница выбрала стиль "Дикого Запада" – ковбойские шляпы, джинсовая мода, кожаные аксессуары, деревянные декорации и вечеринка под открытым небом.

Праздник стартовал с потрясающего жеста: блогеру вручили 1500 розовых роз с надписью "С Днем рождения". А дальше началась основная часть вечера, которую провела Леся Никитюк. Изюминкой празднования стало выступление народного артиста Украины Павла Зиброва, который порадовал гостей своими хитами.

Среди приглашенных – многочисленные известные инфлюенсеры, звезды соцсетей и блогеры, а сама локация была переполнена атмосферностью и деталями: деревянная мебель, гирлянды огней, бар с тематическими напитками, фотозоны в стиле дикого запада.

Напомним, 15 июня Леся Никитюк родила своего первенца в Первом роддоме Киева. Отцом ребенка является боевой офицер Дмитрий Бабчук, который также присутствовал на выписке из роддома. Именно тогда звезда впервые поделилась трогательными кадрами с новорожденным сыном, хотя до сих пор не показывает его лицо и не раскрывает имени малыша.

Ранее OBOZ.UA писал, что Леся Никитюк с юмором и спокойствием ответила на слухи о суррогатном материнстве: в ответ на сомнительные видео в сети она опубликовала серию фото, которые подтверждают, что беременность проходила естественным путем.

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