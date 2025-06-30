Леся Никитюк ответила на упреки о суррогатном материнстве красноречивыми фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно впервые стала мамой, метко и с юмором ответила на слухи о суррогатном материнстве. В Instagram она опубликовала серию красноречивых фотографий, которые окончательно развенчивают безосновательные домыслы.

Видео дня

Первым фото Никитюк доказала, что вынашивала ребенка самостоятельно: на кадре, сделанном в зеркале ванной комнаты, хорошо видно ее беременный живот. Второй снимок – из роддома, где счастливая телеведущая позирует с новорожденным сыном, возлюбленным Дмитрием Бабчуком, медперсоналом и тепло улыбается на камеру. Ее избранник, военнослужащий, держит ребенка на руках.

Эти фото стали ответом на волну ложной информации, которая распространялась в последнее время в интернете. Поводом для реакции телеведущей стала сториз, в которой подписчица Никитюк выразила возмущение из-за манипулятивных видео на YouTube.

"Зашла на YouTube. И первая рекомендация: "Леся Никитюк всех обманывает!" Около 50 тыс. просмотров. Женщину обвиняют за маленький животик и белье", – написала она.

Никитюк не оставила это без внимания и саркастически ответила: "Всем желаем таких обвинений. С уважением телеведущая, которая оплатила суррогатную мать". Она добавила к посту уже послеродовые фото. Таким образом звезда показала, что не позволяет сплетням влиять на ее настроение и жизнь, и в очередной раз подтвердила свое чувство юмора.

Напомним, Никитюк родила сына 15 июня, но официально подтвердила это лишь 19-го. Тогда она опубликовала нежные фото с выписки из роддома – с младенцем, завернутым в одеяло, и надписью "Сын". Отец ребенка – боевой офицер Дмитрий Бабчук – присутствовал на выписке, держал сына на руках и подарил Никитюк большой букет цветов.

Пока телеведущая не показывает лицо малыша и не раскрывает его имени. Как отмечают инсайдеры, роды прошли успешно. Известно также, что беременность телеведущая долго не афишировала. Впервые слухи появились еще в январе – после того, как она внезапно объявила о помолвке и поставила карьеру на паузу, в частности, ушла из шоу "Кто сверху?" Подтвердились догадки лишь после рождения ребенка.

Ранее OBOZ.UA писал, что Леся Никитюк показала свою фигуру после родов. На то время прошло чуть больше недели с момента рождения ее сына.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!