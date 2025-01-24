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Леся Никитюк рассекретила, почему покидает шоу "Хто зверху?" после семи лет на экране

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
2,0 т.
Леся Никитюк рассекретила, почему покидает шоу 'Хто зверху?' после семи лет на экране

Украинская ведущая Леся Никитюк, которая с 2018 года участвует в создании популярного шоу "Хто зверху?" как капитан женской команды, заговорила о своих планах покинуть проект. По словам знаменитости, она до сих пор любит работать на телевидении, однако ее цели и желания со временем сильно изменились.

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Об этом звезда рассказала на своей странице в Instagram. Она поделилась приятными воспоминаниями со съемок и показала архивные кадры с бывшим соведущим – Сергеем Притулой, один из которых коротко подписала: "Увидела это фото и ностальгия напала. Наверное, уже и мне пора покидать "Хто зверху?"

Леся Никитюк рассекретила, почему покидает шоу "Хто зверху?" после семи лет на экране

Стоит отметить, что сначала информация о том, что Леся Никитюк решилась уйти с проекта появилась в комментариях под видео на YouTube-канале ведущей, где она показала закулисные шоу. В подписи к публикации она отметила: "Это мой последний сезон в этом проекте. Я безгранично благодарна зрителям за вашу поддержку, команде за вдохновение, а формату – за эти невероятные годы. Конец этого этапа – это начало чего-то нового. Спасибо, что вы с мной!" Соответствующий скриншот текста появился в Telegram-канале блоггера Богдана Беспалова, поскольку сама 37-летняя знаменитость удалила этот фрагмент.

Леся Никитюк рассекретила, почему покидает шоу "Хто зверху?" после семи лет на экране
Леся Никитюк рассекретила, почему покидает шоу "Хто зверху?" после семи лет на экране

Затем Леся Никитюк вышла на связь в stories, где пролила свет на свое решение. По словам ведущей, проект подарил ей невероятное количество положительных воспоминаний и эмоций, однако жизнь меняется, а соответственно, становятся другими ее цели и желания.

Леся Никитюк рассекретила, почему покидает шоу "Хто зверху?" после семи лет на экране

"Я не хочу играть с вашими чувствами, потому что шоу "Хто зверху?" до сих пор имеет самые большие рейтинги. Оно веселое, хорошее, динамичное и очень красивое. Оно позволяет проявить себя новым звездам украинского шоу-бизнеса. А зрителям приносит массу эмоций конкурсов, костюмов и юмора. Но с каждым годом жизнь и обстоятельства все больше подводят меня к решению – оставить шоу "Хто зверху?" Я не знаю когда это произойдет, но это непременно произойдет", – отметила Никитюк.

Леся Никитюк рассекретила, почему покидает шоу "Хто зверху?" после семи лет на экране

Ранее OBOZ.UA рассказал о тайнах личной жизни Леси Никитюк.

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