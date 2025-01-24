Леся Никитюк рассекретила, почему покидает шоу 'Хто зверху?' после семи лет на экране

Украинская ведущая Леся Никитюк, которая с 2018 года участвует в создании популярного шоу "Хто зверху?" как капитан женской команды, заговорила о своих планах покинуть проект. По словам знаменитости, она до сих пор любит работать на телевидении, однако ее цели и желания со временем сильно изменились.

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Об этом звезда рассказала на своей странице в Instagram. Она поделилась приятными воспоминаниями со съемок и показала архивные кадры с бывшим соведущим – Сергеем Притулой, один из которых коротко подписала: "Увидела это фото и ностальгия напала. Наверное, уже и мне пора покидать "Хто зверху?"

Стоит отметить, что сначала информация о том, что Леся Никитюк решилась уйти с проекта появилась в комментариях под видео на YouTube-канале ведущей, где она показала закулисные шоу. В подписи к публикации она отметила: "Это мой последний сезон в этом проекте. Я безгранично благодарна зрителям за вашу поддержку, команде за вдохновение, а формату – за эти невероятные годы. Конец этого этапа – это начало чего-то нового. Спасибо, что вы с мной!" Соответствующий скриншот текста появился в Telegram-канале блоггера Богдана Беспалова, поскольку сама 37-летняя знаменитость удалила этот фрагмент.

Затем Леся Никитюк вышла на связь в stories, где пролила свет на свое решение. По словам ведущей, проект подарил ей невероятное количество положительных воспоминаний и эмоций, однако жизнь меняется, а соответственно, становятся другими ее цели и желания.

"Я не хочу играть с вашими чувствами, потому что шоу "Хто зверху?" до сих пор имеет самые большие рейтинги. Оно веселое, хорошее, динамичное и очень красивое. Оно позволяет проявить себя новым звездам украинского шоу-бизнеса. А зрителям приносит массу эмоций конкурсов, костюмов и юмора. Но с каждым годом жизнь и обстоятельства все больше подводят меня к решению – оставить шоу "Хто зверху?" Я не знаю когда это произойдет, но это непременно произойдет", – отметила Никитюк.

Ранее OBOZ.UA рассказал о тайнах личной жизни Леси Никитюк.

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