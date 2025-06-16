Леся Никитюк подтвердила беременность и вспомнила 'фантастический' знак в своем доме, который предвещал пополнение. Фото на последних неделях

Украинская ведущая Леся Никитюк, которую на протяжении длительного времени подозревали в беременности, официально подтвердила, что носит ребенка под сердцем. О предстоящем пополнении знаменитость узнала во время съемок романтической комедии "Песики", однако держала эту информацию в секрете от общественности.

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Теперь журналистка решила раскрыть радостную новость. О деталях беременности звезда рассказала в интервью изданию "Клац", а на личной странице в Instagram показала первое фото с округлившимся животом. Она позировала на камеру в полупрозрачном кружевном платье на последних неделях беременности.

"Я сделала четыре теста подряд – и все оказались положительными. А уже через несколько минут нужно было выходить на съемочную площадку (фильма "Песики. – Ред.). Камеры наготове, вся команда в ожидании, а я с глазами как у совы. От неожиданности. И как раз должна была снимать сцену, где моя героиня очень-очень удивлена. Подходит режиссер, смотрит на меня и вместо указаний просто говорит: "Отлично. Именно та эмоция, которая нужна", – вспомнила ведущая момент, когда узнала о беременности.

Как рассказала Леся Никитюк, период, в течении которого она вынашивает первенца, стал по-настоящему магическим в ее жизни. Кроме того, что знаменитость чувствует себя как никогда спокойной и счастливой, наталкивалась на "фантастические" знаки в собственном доме, которые будто предсказывали будущее пополнение.

"Елка, которая у меня стояла на Новый год, когда ее пришли разбирать, то нашли птичье гнездо. То есть мне елку принесли в дом уже с гнездом!", – поделилась журналистка.

По словам звезды шоу "Хто зверху?", беременность у нее проходит максимально хорошо. У ведущей не было ни токсикоза, ни гормональных скачков, а также ей не хотелось есть ничего странного. В частности, Леся Никитюк не отказалась от спорта. Наоборот, как рассказала знаменитость, на последних неделях беременности стала больше тренироваться и плавать.

А вот что изменилось в жизни звезды, так это отношение к себе. Леся Никитюк поделилась: "Я наконец-то дала себе покой. Я никуда не рвалась, не грузила себя мыслями типа: "Да, у меня появилось два часа свободного времени, что бы сделать? Придумать новый проект? Или убрать в квартире? Или что-то еще?" Чтобы не сидеть без дела, без работы. И потом это вдруг изменилось. Я позволила себе такой отдых, которого не было за последние лет двенадцать".

Журналистка призналась, что еще в 2023-м, в новогоднюю ночь, написала на листочке три заветных желания: здоровые отношения, ребенок и фильм на Netflix. Все мечты знаменитости осуществились.

"Кто-то когда-то сказал, что человек может получить все, что захочет. Для этого нужно только достаточно фантазии. Моя фантазия, мои желания привели меня в ту прекрасную точку жизни, где я нахожусь сейчас. Я не привыкла делиться личным, но, если откровенно, я имела в своей жизни немало сложных моментов и неудачных отношений, о которых никому не рассказывала. Я долго искала – человека, поддержку, то настоящее, чего мне так не хватало. И вот однажды я узнала, что жду ребенка. В тот момент я поняла: больше никого не нужно искать. Я уже нашла все, что мне нужно", – отметила звезда.

Леся Никитюк очень счастлива, что сейчас с ней рядом мужчина, который никогда не давал ей почувствовать страх, тревогу или одиночество.

Напомним: сейчас ведущая находится в отношениях с военнослужащим Дмитрием Бабчуком. В начале 2025 года мужчина сделал Лесе Никитюк предложение руки и сердца. Романтический шаг он решился сделать во время их совместного отдыха в Карпатах.

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