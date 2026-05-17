Болгария впервые в истории победила на Евровидении 2026

В австрийской столице Вене завершился 70-й юбилейный конкурс Евровидение. За хрустальный микрофон соревновались артисты из 25 стран-участниц, однако желанную победу и шанс принимать музыкальное соревнование в следующем году получила представительница Болгарии

Своим впечатляющим перформансом с песней Bangaranga триумфаторка DARA "зажгла" сцену Wiener Stadthalle, где в этом году отгремело Евровидение 2026, поэтому пришлась по душе как зрителям, так и профессиональному жюри. В целом она получила 516 баллов, принеся родной стране первую победу. Об этом OBOZ.UA стало известно во время просмотра прямого эфира грандиозного шоу.

Конкуренцию победителю составили представители стран, выступления чьих артистов нашли наибольший отклик у зрителей и жюри в двух полуфиналах, а именно: Дании, Германии, Израиля, Бельгии, Албании, Греции, Украины, Австралии, Сербии, Мальты, Чехии, Болгарии, Хорватии, Великобритании, Франции, Молдовы, Финляндии, Польши, Литвы, Швеции, Кипра, Италии, Испании, Швейцарии и Австрии.

Как выступила Украина

Представительница Украины, певица LELÉKA (Виктория Лелека), выступила в финале под номером семь с песней Ridnym. Глубокая этническая композиция о надежде, внутренней силе и личном пути обновления нашла отклик у европейской публики, а впечатляющие визуальные элементы постановки не давали оторвать взгляда от сцены.

Ранее OBOZ.UA писал, не обошлось в этом году и без скандала. После двух полуфиналов председатель конкурса неожиданно заговорил о возвращении России на Евровидение. Ее отстранили в 2022 году после полномасштабного нападения на Украину

