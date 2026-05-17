В субботу, 16 мая, в австрийской Вене прошел гранд-финал Евровидения 2026. Среди 25 стран-участников, по итогам голосования, победу одержала Болгария, получив 516 баллов.

Об этом OBOZ.UA стало известно из трансляции песенного конкурса. Главным конкурентом представительницы Болгарии был участник из Израиля, но она обошла "серебряного" призера с большим отрывом.

Победителем в этом году стала Дарина Николаева Йотова, которая выступает под сценическим именем DARA. 27-летняя вокалистка зажгла сцену энергичным треком Bangaranga. Интересно, что дословно его название никак не переводится.

Перевод песни

Куплет

Восстань

Поддайся ослепительным огням

Этой ночью никто не уснет

Добро пожаловать на бунт

Припев

Бангаранга, бангаранга, бангаранга

(Я бангаранга) Бангаранга, бангаранга, бангаранга

(Я бангаранга) Ослепительные огни

Добро пожаловать на бунт

Куплет

Близко к краю, я чувствую это внутри

Тела соприкасаются, скоро полетят искры

Да, я

Я, я скоро сойду с ума, с ума

Бридж

Я бунтарка (бунтарка), я опасна (опасность)

Я борюсь за свободу

Позволь мне тебя зажечь, окрылить, зажечь

Давай, позволь захватить тебя так, что ты останешься обессиленным.

Что означает песня

После объявления результатов голосования жюри, у Дары поинтересовались, что же означает слово "Бангаранга". Ее ответ был глубоким и философским.

"Бангаранга" есть в каждом из нас. Это специальная энергия, которой обладает каждый. Это связь со Вселенной, природой. Когда ты в гармонии, можешь быть кем захочешь", – ответила артистка.

Связь с Россией

Одним из авторов композиции стал греческий композитор Димитрис Контопулос, который много лет сотрудничает с артистами Евровидения, в основном с россиянами, азербайджанцами и греками.

В частности, вместе с Филиппом Киркоровым он создал Shady Lady для предательницы Ани Лорак, с которой она представляла Украину на Евровидении 2008. Также он является автором российской заявки Сергея Лазарева You Are the Only One для конкурса 2016 года.

Несмотря на полномасштабную войну России против Украины, композитор продолжает бывать в РФ. В своих соцсетях он периодически показывал фото и видео из Москвы. Год назад Контопулос опубликовал кадры с Красной площади на фоне Государственного исторического музея.

Кроме того, в 2026 году Димитрис Контопулос писал музыку к спектаклю Киркорова "Новогодняя СКАЗКА" с песней "Кумир", что указывает на поддержку отношений с путинистом.

