Какое место заняла Украина в финале Евровидения 2026

В субботу, 16 мая, на гранд-финале Евровидения 2026 Украину представила певица LELÉKA (Виктория Лелека) с конкурсной композицией – Ridnym, которая принесла нашей стране 9 место.

Видео дня

Об этом результате стало известно во время прямого эфира Евровидения 2026.

OBOZ.UA вел текстовую онлайн-трансляцию гранд-полуфинала Евровидения 2026.

От международного жюри LELÉKA получила 54 баллов, а от зрителей – 167.

Как выступила LELÉKA

Виктория Лелека успешно выступила в финале Евровидения. Ей удалось произвести фурор и вызвать шквал оваций с нежной и глубокой композицией Ridnym. Певица родом из Днепропетровщины выступала под номером семь, а зал скандировал ее имя.

LELÉКА удалось исполнить невероятный тридцатисекундный вокализ на одном дыхании, который еврофаны уже успели окрестить самой длинной "нотой" в истории конкурса и перессориться между собой.

Ключевую роль в номере сыграла бандура. Как заметили в сети, музыкальный инструмент трансформируется в в конце выступления.

В конце LELÉKA сказал: "Слава Украине!"

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сеть отреагировала на фурор Украины в финале Евровидения 2026 и окрестила "одним из лучших выступлений за всю историю конкурса". То, как мастерски она исполнила песню Ridnym, не оставило равнодушными ни людей, которые видели выступление вживую, ни тех, кто следил за конкурсом онлайн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!