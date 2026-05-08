Кто из участников Евровидения 2026 родился в России и чью песню создал друг Киркорова, который до сих пор ездит в Москву

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
4 минуты
189
Среди участников Евровидения 2026 оказались артисты, которые имеют связь с Россией. В частности, представительница Азербайджана Jiva родилась в Москве, а песню для болгарской певицы DARA создал греческий композитор Димитрис Контопулос, который продолжает бывать в РФ и поддерживает дружеские отношения со сторонником диктатора Владимира Путина Филиппом Киркоровым.

OBOZ.UA расскажет, что известно о двух коркунсанток и их связи с Россией.

Родилась в Москве, но карьеру строила в Азербайджане

Представительница Азербайджана Jiva, настоящее имя которой Джамила Гашимова, родилась в 1982 году в Москве. В то же время свою музыкальную карьеру развивала уже в Азербайджане, где стала известной после участия в местных конкурсах и телепроектах.

Артисткой Jiva стала еще в 2003 году, когда заняла второе место на конкурсе "Бакинская осень". В 2011 году она уже участвовала в местном нацотборе на Евровидение и вошла в тройку лидеров, но до большой международной сцены ей пришлось ждать еще 15 лет.

В 2010-х годах певица сотрудничала с азербайджанской группой RAST под руководством Рашада Гашимова. Также она была солисткой Hazz Band, который работал в жанрах поп и R&B.

На Евровидении 2026 артистка представит песню Just Go – сдержанную поп-балладу на английском и азербайджанском языках. Композиция рассказывает о завершении токсичных отношений, боли после измены и эмоциональном освобождении.

Интересно, что букмекеры ставят Jiva наименьшие шансы на победу на Евровидении. В рейтинге ставок она на последнем месте с вероятностью почти в 0%.

Песню для Болгарии создал друг Киркорова

Представительница Болгарии DARA выступит на Евровидении 2026 с песней Bangaranga. Одним из авторов композиции стал греческий композитор Димитрис Контопулос, который много лет сотрудничает с артистами Евровидения, преимущественно с русскими, азербайджанцами и греками.

В частности, вместе с Филиппом Киркоровым он создал Shady Lady для предательницы Ани Лорак, с которой она представляла Украину на Евровидении 2008. Также он является автором российской заявки Сергея Лазарева You Are the Only One для конкурса 2016 года.

Несмотря на полномасштабную войну России против Украины, композитор продолжает бывать в РФ. В своих соцсетях он периодически показывал фото и видео из Москвы. Год назад Контопулос опубликовал кадры с Красной площади на фоне Государственного исторического музея.

В 2021 году композитор проводил время в компании Ани Лорак, которая после 2014 года живет и работает в России, и Филиппа Киркорова, который поддерживает политику Кремля. В 2025 году Контопулос снова появлялся с этими "звездами".

Кроме того, в 2026 году Димитрис Контопулос писал музыку к спектаклю Киркорова "Новогодняя СКАЗКА" с песней "Кумир", что указывает на поддержку отношений с путинистом.

Отметим, что на момент написания материала только 1% букмекеров прогнозируют DARA победу. Соответственно, в их рейтинге Болгария занимает 15 строчку.

Ранее OBOZ.UA писал, что директор Евровидения резко ответил на предложение наказать или дисквалифицировать Украину после дискуссий, в частности, из-за участия стран, которые "находятся в состоянии конфликта". По этой причине вещатель Испании даже потребовал отстранить от соревнования Украину, однако директор грандиозного музыкального шоу Мартин Грин без лишних колебаний заявил: идея дисквалификации даже не рассматривается.

