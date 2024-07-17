Королеве Камилле – 77: как один разговор с Чарльзом положил конец его браку, сколько у нее детей и почему британцы долго не принимали выбор монарха

Камилла Розмари Шанд – королева-консорт Великобритании и жена короля Чарльза ІІІ – 17 июля отмечает день рождения. Главной женщине в жизни правителя исполнилось 77 лет. Долго британцы считали ее разлучницей, а после смерти всеми любимой принцессы Дианы создавалось впечатление, что народ никогда не примет выбор монарха.

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Впрочем, шли годы, а Камилла уверенно доказывала, что достойна руки и сердца мужа, может стать хорошей королевой и в случае несчастья взять на себя очень важные обязанности. Онкология Чарльза III стала той самой бедой, после которой подданные Великобритании по-новому посмотрели на свою королеву. OBOZ.UA собрал интересные факты о пути Камиллы к короне.

Телефонный разговор стал началом конца

В январе 1993 года стенограмму телефонного разговора женатого принца Чарльза с любовницей опубликовала пресса. Сначала ее напечатали в газете The People с прозрачным названием "Чарльз и Камилла – запись", после чего таблоиды подхватили новость.

Говорят, что разговор состоялся в 1989 году, когда Чарльз и Камилла еще были связаны узами брака с другими людьми. До сих пор остается неизвестно, как именно запись попала в газету.

В скандальной беседе Чарльз сказал Камилле, что хочет "жить внутри ее штанов", а затем пошутил, что он может превратиться в тампон Tampax. Камилла засмеялась и добавила, что она "отчаянно" скучала по нему. Считается, что именно этот инцидент стал финальной точкой в браке Чарльза и Дианы.

У королевы есть двое детей, а король – крестный отец одного из них

В газетах привыкли говорить о наследниках короля – Уильяме и Гарри – тогда как о детях королевы от первого брака информации не так много.

Камилла и ее первый муж – Эндрю Паркер Боулз – прожили в браке 22 года и развелись в 1995 году. У пары есть двое детей — Том и Лора. Король Чарльз является крестным отцом Тома.

Кстати, старший сын королевы стал известным писателем и кулинарным критиком, а дочь – арт-куратором.

Камилла с мужем раньше много времени проводили по отдельности

Хотя история любви Камиллы и Чарльза свидетельствует об их крепкой связи на протяжении десятилетий, досуг они привыкли делить. Как писали СМИ, королю нравится проводить время в имении Хайгроув в Глостершире, а Камилла предпочитала отдых в собственном имении Рэй Милл.

С годами это изменилось, а болезнь короля только сблизила пару. Монарх признался, что просто выполняет указания жены, чтобы выздороветь.

Влюбленные имели прозвища

Неизвестно, какие сейчас прозвища у короля Великобритании Чарльза ІІІ и его жены Камиллы. А вот раньше, когда они были молоды, с любовью называли друг друга "Фред" и "Глэдис". Это имена персонажей из комедийной программы The Goon Show, транслируемой на радио BBC.

Стиль королевы очень изменился

Не секрет, что королеву в ее 77 лет считают одной из самых элегантных королевских персон. Сейчас ее гардероб тщательно составляют, чтобы подчеркнуть статус. Однако в юности Камилла была "серой мышкой", а в молодости любила деловые костюмы и форму для конных прогулок.

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