То, что сложно скрыть: о чем 'говорят' руки Кейт Миддлтон, Чарльза ІІІ и других королевских особ

Члены королевской семьи тщательно подбирают наряды к каждому публичному событию. Ведь их образы – определенные послания миру. К примеру, когда в СМИ принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон стали называть "будущей королевой", она сменила свой стиль одежды на power dressing. То есть основой ее нарядов стал прагматичный минимализм: монохром, насыщенные цвета, строгие костюмы и сдержанный крой... Вот только о членах семьи Виндзоров судят не только по одежде, но и по невербальной коммуникации. Например, по языку тела и характерным жестам.

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Какие тайны "выдали" расположения рук короля Чарльза ІІІ, герцогинь Кейт и Меган и других титулованных лиц? Узнайте в материале OBOZ.UA.

1. Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон лет 10 назад на публике часто сжимала перед собой клатч. Эта привычка – своеобразный защитный барьер, который указывал на ее осторожность в словах и поведении. Ей будто нужно было за что-то "держаться", чтобы чувствовать себя уверенной. Теперь жена принца Уильяма в совершенстве знает королевский протокол, а также отточила свои манеры и красноречие до автоматизма. Соответственно и клатч в большинстве своем держит опущенным, "не закрываясь" им.

2. Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл – уверенная в себе женщина, которая комфортно чувствует себя на публичных мероприятиях. Она часто кладет руку на спину или чуть выше запястья своего мужа принца Гарри, чтобы успокоить его. Этими жестами Меган не доминирует над любимым, а поддерживает его и намекает на то, что он – "ее зона комфорта".

3. Принц Гарри

Герцог Сассекский принц Гарри с детства имеет странную привычку, которая называется paperclip hand (несколько пальцев скрыты за пиджаком или курткой). Это – демонстрация его скромности и неопределенности. Когда же принц расслабляет руки, слегка наклоняется к своей жене, Меган Маркл, или берет ее за руку: эти жесты помогают ему утолить чрезмерное волнение.

4. Король Чарльз ІІІ

Еще до коронации принц Чарльз вел себя скромно и неуверенно: держался одной рукой за лацкан пиджака, чесал щеку/нос или прятал обе руки за спину. Сейчас он старается изменить паттерны поведения: наигранно делает движения свободными и расслабленными. Например, жестикулирует во время разговора или несколько дерзко кладет большой палец в карман жилета. Может, так он пытается завоевать расположение людей?

5. Королева Камилла

Королева Великобритании Камилла положением рук, в отличие от своего мужа короля Чарльза ІІІ, излучает силу и уверенность (но не гордость!). Один из ее фирменных жестов – так называемый "ромб Меркель" или "треугольник власти": большие и указательные пальцы соединяются таким образом, что получается треугольник или ромб.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что на языке тела "говорят" звездные пары о своих отношениях. Может быть, за хорошей игрой на публике скрывается совсем другая реальность.

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