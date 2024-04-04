Показал, кто в доме хозяин: Чарльз III в разговоре с подданными намекнул, чьи 'инструкции' помогают ему бороться с раком

Король Великобритании Чарльз III намекнул, кто в семье больше всех заботится о его здоровье после объявления о раке. Во время прогулки в Пасхальное воскресенье с королевой Камиллой он дал понять, что не остался один на один с болезнью и имеет мощную поддержку.

Это произошло во время разговора с подданными, пишет Нello Magazine. 75-летний правитель нечасто выходит в свет в последние месяцы, но по случаю праздника решил пообщаться с британцами.

Один из них сказал: "Счастливой Пасхи, Ваше Величество. Никогда не сдавайтесь, продолжайте идти вперед", намекая на лечение короля.

В ответ он выразительно посмотрел на свою жену и улыбнулся, сказав: "Я просто подчиняюсь инструкциям".

Журналисты пошутили, что так монарх "показал, кто в доме хозяин". Другие люди сказали ему: "Мы желаем вам здоровья" и "Пожалуйста, скорее поправляйтесь".

Одна женщина даже подарила Его Величеству самодельную открытку с пожеланиями скорейшего выздоровления. "Спасибо, это очень мило. Вы ее сделали?" – спросил он.

Чарльз и Камилла возглавили королевскую семью, посетив ежегодную пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в воскресенье утром. Король редко посещает публичные мероприятия, но еще берет на себя обязанности относительно частных встреч с небольшим количеством людей.

Многие королевские обязательства за него сейчас выполняет жена, вызывающая восхищение у британцев.

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