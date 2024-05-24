Пивоваров признался, какая Клавдия Петровна в реальной жизни: представлял ее иначе

Известный украинский певец Артем Пивоваров рассказал о знакомстве с самой загадочной исполнительницей Украины Клавдией Петровной (Klavdia Petrivna). Артист поделился, что они с певицей создали дуэт для записи альбома "Твои стихи, мои ноты", но, как оказалось позже, звезды давно знакомы.

Пивоваров заметил, что он всегда выступает инициатором и сам предлагает сотрудничество. Как призналась знаменитость интервьюерке Рамине, он представлял другую личность под таинственным образом.

До дебюта дуэта на сцене Дворца спорта, рассказывает певец, песня "Барабан" была давно написана. Пивоваров создал текст на основе поэзии представителя расстрелянного возрождения Гео Шкурупия и намеревался записать сольный трек. Однако затем он встретился с менеджером Клавдии Петровны и оказалось, что артисты знакомы.

"Она была на многих моих концертах, и как-то так все очень быстро свершилось, произошла магия, – рассказывает звезда. – Я отправил песню, все сразу понравилось, мы встретились на студии, записали все, доработали". После этого певец предложил коллеге выступить вживую. "Я предложил, чтобы она появилась впервые физически, не как NPC персонаж, на моем концерте во Дворце спорта. И, мне кажется, это очень крутой мув по всем направлениям", – добавил он.

Интересно, что представлял Пивоваров загадочную певицу иной, чем она оказалась в обычной жизни: "Когда я впервые услышал музыку Клавдии Петровны, я немного по-другому визуализировал себе образ этого человека. Но пообщавшись с ней, я понял в который раз выражение, что не надо судить по внешности, потому что эта девушка действительно взрослая не по годам".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Klavdia Petrivna дала первое видеоинтервью и обратилась к украинским певцам: "Не завидуйте!" Подробности – в нашем материале.

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