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Klavdia Petrivna заинтриговала новым образом с намеком на малую Родину. Фото

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
399
Klavdia Petrivna заинтриговала новым образом с намеком на малую Родину. Фото

Загадочная певица Klavdia Petrivna (Клавдия Петровна) обновила афиши к своим единственным двум сольным концертам, которые состоятся в последние дни лета во Дворце спорта в Киеве. На новых изображениях она предстала в необычных для фанатов образах. И хоть шляпу артистка все еще не сняла и самостоятельно не рассекретила личность, но уже начала частично раскрывать карты и намекнула на малую Родину.

На визуализациях, распространившихся MUZVAR, Klavdia Petrivna все еще скрывает свое лицо под большой шляпой, но на этот раз только на половину. Головной убор украшен цветами, а вот наряды артистки – национальные. Она показала косу по грудь, "одела" вышитую рубашку и кептарь, а шею украсила ожерельем.

Klavdia Petrivna заинтриговала новым образом с намеком на малую Родину. Фото

На другом новом изображении Klavdia Petrivna снова нарисована, но на этот раз можно рассмотреть только форму лица. На ее голове снова красуется большая шляпка, украшенная цветами: маками, бархатцами и васильками. На этот раз волосы не собраны в косу, а легко спадают у ушей. Акцентом визуализации стали длинные серьги в форме перьев павлина и две ленты, выглядывающие из-под головного убора.

Klavdia Petrivna заинтриговала новым образом с намеком на малую Родину. Фото

Как видим, артистка начала отходить от образа самурая, о чем ранее свидетельствовали песня "Дочка самурая" и образ с красной накидкой и острой бамбуковой шляпой. Сейчас она украинизировалась и подтверждает предположение, что сама родом с Галичины.

"Есть ли это намеком на возможное согласование настоящей Клавдии, которая родом из Галичины, – предполагаем. Больше продажи билетов на столичные шоу певицы во Дворце Спорта получили слоган – "Тайное станет явным". Ну уж пора, действительно пора открывать артистку..." – прокомментировали фото MUZVAR.

По сети гуляет информация, что Klavdia Petrivna родилась в селе Горное, Стрыйского района, Львовской области, то есть именно на Галичине. Певица не подтверждала информацию, как и какие-либо догадки о ней и рассекречивание личности.

Klavdia Petrivna заинтриговала новым образом с намеком на малую Родину. Фото

Ранее блогер Богдан Беспалов проводил собственное расследование и на основе собранных доказательств пришел к выводу, что образ Klavdia Petrivna представляет Соломия Опрышко, якобы младшая сестра певца Osty, который, к слову, имеет высокий голос.

Однако, как отмечает блогер, по имени Вера, на YouTube-канале "Новини шоу-бизнесу", на самом деле певица является одногруппницей исполнителя. По ее словам, оба артиста окончили Дрогобычский музыкальный колледж имени Василия Барвинского.

Известно, что демо-версия песни "Я тобі брехала" была записана задолго до релиза самого трека, а на странице Саломии Опрышко уже давно красовался ее дуэт с Osty, на видео которого был наложен звук песни.

"Факт на лицо: откуда у рандомной девушки из инстаграма была бы рабочая демозапись будущего релиза Клавдии?" – задает риторический вопрос Богдан Беспалов.

Klavdia Petrivna заинтриговала новым образом с намеком на малую Родину. Фото

Существует версия, что личность Соломии Опрышко держат в секрете из-за несовершеннолетия артистки, а сама Klavdia Petrivna является особым проектом продюсера Ирины Горовой, с лейблом (Pomitni) которой сотрудничает исполнительница.

Ранее OBOZ.UA писал, что Артем Пивоваров признался, какой на самом деле является Klavdia Petrivna вне камер, но он также держит ее личность в тайне.

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