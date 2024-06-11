Klavdia Petrivna заинтриговала новым образом с намеком на малую Родину. Фото

Загадочная певица Klavdia Petrivna (Клавдия Петровна) обновила афиши к своим единственным двум сольным концертам, которые состоятся в последние дни лета во Дворце спорта в Киеве. На новых изображениях она предстала в необычных для фанатов образах. И хоть шляпу артистка все еще не сняла и самостоятельно не рассекретила личность, но уже начала частично раскрывать карты и намекнула на малую Родину.

На визуализациях, распространившихся MUZVAR, Klavdia Petrivna все еще скрывает свое лицо под большой шляпой, но на этот раз только на половину. Головной убор украшен цветами, а вот наряды артистки – национальные. Она показала косу по грудь, "одела" вышитую рубашку и кептарь, а шею украсила ожерельем.

На другом новом изображении Klavdia Petrivna снова нарисована, но на этот раз можно рассмотреть только форму лица. На ее голове снова красуется большая шляпка, украшенная цветами: маками, бархатцами и васильками. На этот раз волосы не собраны в косу, а легко спадают у ушей. Акцентом визуализации стали длинные серьги в форме перьев павлина и две ленты, выглядывающие из-под головного убора.

Как видим, артистка начала отходить от образа самурая, о чем ранее свидетельствовали песня "Дочка самурая" и образ с красной накидкой и острой бамбуковой шляпой. Сейчас она украинизировалась и подтверждает предположение, что сама родом с Галичины.

"Есть ли это намеком на возможное согласование настоящей Клавдии, которая родом из Галичины, – предполагаем. Больше продажи билетов на столичные шоу певицы во Дворце Спорта получили слоган – "Тайное станет явным". Ну уж пора, действительно пора открывать артистку..." – прокомментировали фото MUZVAR.

По сети гуляет информация, что Klavdia Petrivna родилась в селе Горное, Стрыйского района, Львовской области, то есть именно на Галичине. Певица не подтверждала информацию, как и какие-либо догадки о ней и рассекречивание личности.

Ранее блогер Богдан Беспалов проводил собственное расследование и на основе собранных доказательств пришел к выводу, что образ Klavdia Petrivna представляет Соломия Опрышко, якобы младшая сестра певца Osty, который, к слову, имеет высокий голос.

Однако, как отмечает блогер, по имени Вера, на YouTube-канале "Новини шоу-бизнесу", на самом деле певица является одногруппницей исполнителя. По ее словам, оба артиста окончили Дрогобычский музыкальный колледж имени Василия Барвинского.

Известно, что демо-версия песни "Я тобі брехала" была записана задолго до релиза самого трека, а на странице Саломии Опрышко уже давно красовался ее дуэт с Osty, на видео которого был наложен звук песни.

"Факт на лицо: откуда у рандомной девушки из инстаграма была бы рабочая демозапись будущего релиза Клавдии?" – задает риторический вопрос Богдан Беспалов.

Существует версия, что личность Соломии Опрышко держат в секрете из-за несовершеннолетия артистки, а сама Klavdia Petrivna является особым проектом продюсера Ирины Горовой, с лейблом (Pomitni) которой сотрудничает исполнительница.

Ранее OBOZ.UA писал, что Артем Пивоваров признался, какой на самом деле является Klavdia Petrivna вне камер, но он также держит ее личность в тайне.

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