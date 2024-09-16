Klavdia Petrivna анонсировала третий концерт после двух Дворцов спорта: в каком городе и когда он состоится

Певица Klavdia Petrivna (Клавдия Петровна), считавшаяся самой таинственной артисткой Украины, объявила новость – она анонсирует свой третий сольный концерт после двух Дворцов спорта. На этот раз команда знаменитости едет во Львов в начале октября.

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Концерт должен пройти в субботу, 12 октября. Время мероприятия и конкретное место артистка пока не объявляла. В анонсе события Klavdia Petrivna отметила, что возможность приобрести билеты появится уже завтра – 17 сентября с 12:00. Вероятно, как раз тогда можно будет узнать конкретное место проведения шоу.

"Все, кто не успел попасть на мой концерт, имею новость! 12.10, Львов. Увидимся", – сообщила певица.

Ранее Klavdia Petrivna отмечала, что два концерта в Киеве во Дворце спорта в конце лета были единственными в 2024 году. Однако теперь артистка отправляется в почти родной для нее Львов. Певица Соломия Опришко (человек, скрывавшийся за образом Петровны) родом из села Горное, Стрыйского района Львовской области. Свое образование девушка связала с Дрогобычским музыкальным колледжем, а именно овладевала скрипкой.

Как отзываются односельчане и преподаватели о Klavdia Petrivna – можно прочитать здесь.

В последние два дня августа 19-летняя певица дебютировала с сольными концертами в столичном Дворце спорта. Известно, что в считанные часы после открытия продаж на шоу тысячи билетов были проданы. Тогда в анонсе говорилось, что исполнительница "наконец-то готова раскрыть все карты". Догадки фанатов действительно сбылись и девушка впервые сняла полностью маску и шляпку и показала лицо.

Однако позже на Klavdia Petrivna вылилась волна хейта из-за концерта и внешности. Некоторые представляли артистку не обычной девушкой, а моделью из глянца, а кому-то не по душе пришелся ее концерт в Киеве. Так, блогер Дмитрий Варварук подверг критике выступление Соломии Опришко 30 августа. Он с женой пришел на концерт певицы в тот день, когда она показала свое лицо, но глаза скрыла за очками. Блогер остался разочарованным из-за этого, но другие звезды шоубиза юную артистку только похвалили.

Ранее OBOZ.UA писал, что в команде Klavdia Petrivna сообщили, какую сумму гонорара заработала Соломия Опришко. Оказалось, что есть определенные аспекты.

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