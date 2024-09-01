'Ждал, как Хатико'. Известный блогер раскритиковал концерт Klavdia Petrivna в Киеве: фанаты стали в защиту

Концерт загадочной Klavdia Petrivna (Клавдия Петровна) во Дворце спорта в Киеве подверг критике известный блогер Дмитрий Варварук. Он с женой пришел на выступление певицы 30 августа, в тот день, когда она только показала свое лицо, но глаза скрыла за очками. Блогер остался разочарованным, но другие звезды шоубиза юную артистку только похвалили.

Видео дня

Варварук объяснил в InstaStories, что до последней секунды ждал, когда Klavdia Petrivna снимет очки, но этого так и не произошло. Насколько известно, свою личность певица раскрыла во время второго концерта 31 августа, и под маской появилась Соломия Опришко – девушка, которая, по словам фанатов, всегда пряталась под имиджем загадочной артистки.

На видео Дмитрия Варварука слышно, как он кричит "Маску!", чтобы зал это подхватил и побудил 19-летнюю звезду показать лицо. Также он объяснил, что "ждал, как Хатико", чтобы увидеть настоящее лицо артистки, поэтому до последнего не покидал свое место.

"Честно, до конца ждал, чтобы очки стянула. Я очень хотел в туалет, но желание увидеть Петровну без аксессуаров победило и я ждал, как Хатика, до последнего! Я ждал, как после титров фильма, потому что думал, что будет сцена..." – отметил он.

Варварук сообщил, что ему понравился концерт, но немного не оправдал ожидания. Он публиковал видео с выступлениями Артема Пивоварова и Маши Кондратенко и говорил, что он доволен, но окончательные впечатления его сложились в 7/10 баллов.

"Концерт крут, но... Не хватало связи с аудиторией. За весь концерт Клавдия сказала 3-6 слов. И я до конца думал, что она снимет очки, а оказалось, что нет. Также я думал, что новый трек или фит презентуют... Короче, ожидания большие были. Но все равно из 10 кладу 7", – написал блогер.

В частности, его жена Яна оценила выступление на 6/10, хотя на других видео было видно, как она подпевала и была довольна.

В защиту Klavdia Petrivna стали звезды шоубиза. Маша Ефросинина показала, как весело проводила время с сыном на концерте.

Комик Иван Люленов также был доволен: "Ощущение, будто я пришел не на концерт, а в театр на спектакль. Очень много хореографии, актерской игры и драматургии. Покажет ли она свое лицо сегодня? Но анализировать начал после концерта. На самом мероприятии я пел, танцевал и восхищался. В какой-то момент девушки начали кричать, и я понял – вышел Пивоваров. Но не буду все рассказывать, сходите на концерт и увидите. Этот концерт меня очень поразил и вызвал очень много разных эмоций".

Звезда украинской эстрады Павел Зибров похвалил юную артистку и пожелал ей успехов: "Мне понравилось! Красивые постановки, балет, костюмы, сцена, звучит классно, держит зал! В 19 лет собрать два Дворца спорта и держаться во всех топ-чартах – огромное уважение! Удачи!"

Что известно о Klavdia Petrivna (Соломия Опришко)

Артистка скрывала свою настоящую личность с самого начала карьеры, хотя некоторые слушатели давно догадывались, что под маской скрывается юная Соломия Опришко. Ее украинцы раньше уже могли увидеть в клипе на песню "Їде дах". В видео девушка впервые предстала без головного убора и маски.

19-летняя Соломия Опришко якобы родилась в селе Горное, Стрыйского района Львовской области. Есть предположение, что девушка – младшая сестра певца и автора песен OSTY, с которой она выпустила общий трек "Хто". По другой версии он ее одногруппник, они вместе окончили Дрогобычский музыкальный колледж имени Василия Барвинского.

Ранее OBOZ.UA писал, что певец и шоумен Владимир Дантес нецензурно обратился к музыкальным критикам и другим медийным личностям, которые называют имя Клавдии Петровны. Он считает, что так украинцы проявляют пренебрежение к работе певицы.

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