В команде Klavdia Petrivna раскрыли, сколько 19-летняя певица заработала за два концерта во Дворце спорта

В два последних дня лета в Киеве во Дворце спорта прогремели дебютные сольные концерты 19-летней певицы Klavdia Petrivna (Клавдия Петровна), почти год заставлявшей фанатов угадывать, кто прячется за фирменной шляпкой. Выступление знаменитости вживую пересмотрело около 16 тысяч человек, и можно было бы предположить, что гонорар певица за него получит безумный, однако, оказывается, существуют определенные нюансы.

Видео дня

Соучредитель и СЕО Concert.ua – платформы по продаже концертных билетов и их организации – Дмитрий Феликсов объяснил журналу Forbes, что заработка может и не быть из-за больших затрат на создание шоу, его репетиции, обслуживание техники. "Еще сводим все расходы, но похоже, что значительного дохода не будет – может быть, его не будет совсем", – говорит он.

Однако глянец посчитал, сколько примерно необлагаемого налогом дохода могла получить команда Klavdia Petrivna с продажи билетов. Следует отметить, что их можно было приобрести с 24 апреля, то есть в течение четырех месяцев.

"Forbes оценил его в 10-10,5 млн грн до уплаты налогов – при условии, что цены на билеты не менялись в течение периода продаж. Самый дешевый билет стоил 499 грн, цена самого дорогого – 7499 грн", – говорится в заявлении журнала.

Официально Concert.ua еще не обнародовал отчет и не комментировал.

В частности, соучредитель лейбла Nebo Music Екатерина Шевченко, занимающаяся менеджментом Klavdia Petrivna, объяснила, почему Соломия Опришко (девушка, которая пряталась под таинственным образом) не раскрывала своего лица в течение года: "Переживала, как аудитория воспримет дебютную работу".

Известно, что записи первых песен авторства Соломии Опришко были опубликованы в сети еще в июле 2023 года, но после начала сотрудничества с лейблом все публикации были удалены.

Что известно о Klavdia Petrivna (Соломия Опришко)

Артистка скрывала свою настоящую личность с самого начала карьеры, хотя некоторые слушатели давно догадывались, что под маской скрывается юная Соломия Опришко. Ее украинцы раньше уже могли увидеть в клипе на песню "Їде дах". В видео девушка впервые предстала без головного убора и маски.

19-летняя Соломия Опришко родилась в селе Горное Стрыйского района Львовской области. Предполагается, что девушка – младшая сестра певца и автора песен OSTY, с которым она выпустила совместный трек "Хто ти". По другой версии – он ее одногруппник, они вместе окончили Дрогобычский музыкальный колледж имени Василия Барвинского.

Ранее OBOZ.UA писал, что односельчане и преподаватели рассказали интересные факты о Klavdia Petrivna. Они поведали, что очень гордятся юной артисткой и еще в начале карьеры знали, кто же скрывается за таинственной маской.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!