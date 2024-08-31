Все-таки Соломия Опришко: самая загадочная певица Украины Klavdia Petrivna полностью раскрыла лицо. Фото и видео

Самая загадочная певица Украины Klavdia Petrivna (Клавдия Петровна) на концерте в столичном Дворце спорта открыла лицо. Вчера, 30 августа, исполнительница еще оставалась в темных очках, но сегодня сняла и их. Таким образом, было подтверждено предположение, что артисткой является Соломия Опришко.

Видео дня

Артистка скрывала свою настоящую личность с самого начала карьеры, хотя некоторые слушатели давно догадывались, что под маской скрывается юная артистка Соломия Опришко.

Журналисты OBOZ.UA побывали на первом сольнике Клавдии Петровны, снявшей шляпу и маску перед тысячами зрителей. Уже тогда фаны увидели, что таинственная вокалистка – действительно юная блондинка.

Хотя официально звезда так не называла свое имя, у фанатов исчезли последние сомнения в том, что Клавдия Петровна – это Соломия Опришко. Последнюю украинцы уже могли увидеть в клипе на песню "Едет крыша".

То, что у Клавдии Петровны будет аншлаг во Дворце спорта, стало понятно еще в первые дни анонса концерта. Вживую посмотреть на певицу хотело так много людей, что звезда согласилась выступить дважды – 30 и 31 августа.

Что известно о Соломии Опришко

О том, что Klavdia Petrivna и Соломия Опришко – один человек, начали говорить именно после клипа на песню "Едет крыша", где Маша Кондратенко и Клавдия Петровна снялись вместе. В видео девушка впервые предстала без головного убора и маски.

Как утверждают, 18-летняя Соломия Опришко родилась в селе Гирне Стрыйского района Львовской области. Предполагается, что Соломия – младшая сестра певца и автора песен Osty, с которым она выпустила совместный трек.

По другой версии OSTY ее одногруппник, они вместе окончили Дрогобычский музыкальный колледж имени Василия Барвинского. Так или иначе, у них есть общая песня "Кто ты".

Также достаточно известна ее работа с группой TVORCHI.

Ранее OBOZ.UA писал, что певец и шоумен Владимир Дантес нецензурно обратился к музыкальным критикам и другим медийным личностям, которые называют имя Клавдии Петровны. Он считает, что так украинцы проявляют пренебрежение к работе певицы.

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