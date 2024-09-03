'Вы не слышали, как она поет в электричке...' Односельчане и преподаватели Klavdia Petrivna рассказали интересные факты о самой таинственной певице Украины

Сенсационность вокруг Соломии Опришко, которая искусно скрывалась под шляпой певицы Клавдии Петровны (Klavdia Petrivna), не утихает. Односельчане и друзья 19-летней исполнительницы наконец-то смогли выдохнуть, после того, как звезда открыла свое лицо общественности 31 августа на сцене столичного Дворца спорта.

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Суспільне Львів пообщалось с жителями села Гирное на Львовщине, где выросла будущая знаменитость. Они рассказали, что очень гордятся за юную артистку и еще в начале карьеры знали, кто же скрывается за таинственной маской.

"Хорошая девочка, училась в музыкальной школе, очень хорошо пела, я помню, что с детства, – говорит односельчанка девушки Галина Орел. "Мне дочь сказала: "Мама, ты знаешь, что это Соломия Опришко?" Я говорю: "Ну, я не верю, ну как это так?" Она говорит: "Так просто, у нее такой псевдоним", – поделилась другая местная жительница.

Как известно, Соломия училась в Дрогобычском музыкальном колледже, а именно овладевала скрипкой. Когда на музыкальные платформы вышел трек "Барабан", записанный в дуэте с Артемом Пивоваровым, Опришко еще проходила обучение и сдавала экзамены.

"Когда ее начали очень распространять в интернете, кто-то там говорил, что она не может так петь. Говорю, вы не слышали, как она поет в электричке Стрый–Славское. То есть мы ездили на экскурсии, ее пение было просто замечательное, и люди всегда заслушивались" – говорит бывшая классная руководительница звезды Любовь Мысь.

Учителя и учащиеся учебного заведения давно знали, кто на самом деле Клавдия Петровна, но хранили молчание. "Впервые я узнал от продюсеров, которые позвонили по телефону и договорились о встрече, – представились, как продюсеры Клавдии Петровны, – поделился Юрий Чумак, руководитель Дрогобычского музыкального колледжа. – В тот момент я еще не знал о такой. После того поинтересовался и понял, что речь идет о звездочке. Ну а дальше уже была договоренность о том, чтобы все-таки удержать интригу и дать ребенку завершить спокойно его обучение, получить диплом".

Как отметил Чумак, Соломия – скрипачка, игравшая в оркестрах, в том числе и симфоническом, камерном и народном. "Классная музыкант, очень скромный, очень воспитанный, очень вежливый ребенок", – добавил он. Диплом в Дрогобыче Соломия Опришко получила в конце июня, а через два месяца дважды собрала Дворец спорта в Киеве.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как выглядит Klavdia Petrivna в реальной жизни: все знали, но держали в тайне.

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