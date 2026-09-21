Кинокритик Инна Гордеева считает, что западной аудитории легче сочувствовать россиянам, выступающим против власти российского диктатора Владимира Путина, поскольку у них есть кое-что общее с американцами и британцами. По ее словам, представители либеральных кругов на Западе сами критикуют собственную власть, а потому могут воспринимать россиян с такой же позицией как близких по взглядам.

Видео дня

Так Гордеева объяснила внимание Голливуда к историям о "хороших россиянах", в частности после победы на "Оскаре 2026" документального фильма "Мистер Никто против Путина". В то же время кинокритик заявила в интервью "Суспильному Культура", что считает эту картину "очень плохой".

"Я думаю, сочувствовать "хорошим русским" сейчас легче. Я буквально недавно разговаривала на эту тему. Например, в Америке левые демократы ненавидят Трампа, потому что Трамп делает плохие вещи. В Великобритании ненавидят свою власть. И эти "хорошие россияне" тоже ненавидят свою. У них есть общее", – сказала кинокритик.

В то же время она призвала не отождествлять всех россиян, выехавших из РФ, с политическими преследуемыми, какими их в основном видят европейцы и американцы. По словам Гордеевой, большая часть из них продолжает продвигать за рубежом российскую культуру, хотя и выступает против Путина.

Отдельно Гордеева раскритиковала номинированный на "Оскар" фильм "Мистер Никто против Путина". Документальная лента рассказывает о российском учителе Павле Таланкине, который работал в школе шахтерского городка недалеко от Уральских гор. Он снимал своих учеников и, по замыслу авторов, показывал, как российская государственная пропаганда проникает в систему образования после начала полномасштабной войны против Украины.

"Он плохой. Это очень плохой фильм", – заявила кинокритик.

Согласно замыслу фильма, создатели пытались показать сопротивление русского героя государственной системе, но в то же время используют образы, которые только усиливают стереотипы о России.

"По своей структуре фильм построен очень по-пропагандистски. И это плохое кино. Как вы хотите избавиться от стереотипов, но вставляете на 30-й секунде балалайку!?" – возмутилась Гордеева.

Она также высмеяла эпизод, в котором главный герой вместо гимна России включает песню Леди Гаги в знак борьбы против системы.

В частности, Гордеева сравнила восприятие "Мистера Никто против Путина" с украинским документальным фильмом Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки". Лента попала в шорт-лист "Оскара 2026", однако не была номинирована.

"Когда в "2000 метров до Андреевки" показывают добровольцев, защищающих свою землю, они (кинокритики. — Ред.) говорят: "Это величественное кино", – подчеркнула кинокритик. – "2000 метров" получила главную награду Гильдии режиссеров за документальный фильм, операторскую работу и еще что-что. То есть все, условно говоря, лучшие киноэксперты и режиссеры проголосовали за эту работу, но фильм Чернова даже не попал в номинацию!? Как так бывает? Это же темки!"

В то же время она не стала объяснять победу "Мистера Никто против Путина" исключительно влиянием российских денег.

По словам Гордеевой, для Украины важно менять собственное представление о себе в мировой культуре. Она подчеркнула, что украинцы не должны оставаться в международном кино лишь в роли жертв войны, и именно это показывал Чернов.

"Чем мне, например, нравится "2000 метров"? Потому что я считаю, что "20 дней в Мариуполе" – это фильм, который останется в истории, но это журналистская удача. Они там оказались и выжили. Это страшное кино. "2000 метров" – это уже режиссерская работа, то есть выбор материалов, – пояснила она. – Все начиналось с того, что снимали все контрнаступление, потом сузили это до одной посадки. Что будет дальше – посмотрим. Однако мы не жертвы. Мы в этом фильме не жертвы. И нам нужно продвигать эту идею дальше. Это очень важно".

Напомним, в 2026 году фильм "Мистер Никто против Путина" получил "Оскар" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм". Команда фильма вышла на сцену вместе с его главным героем Павлом Таланкиным. Он даже не заговорил перед иностранной аудиторией по-английски, а выступил на русском языке и призвал "прекратить все эти войны".

В то же время ни один из фильмов о войне в Украине не получил номинации в этой категории. В шорт-лист входил фильм "2000 метров до Андреевки" Мстислава Чернова, но в окончательный список номинантов он не попал. Также не прошла отбор короткометражная анимация Анастасии Фалилеевой "Я умерла в Ирпене".

Российская тема уже фигурировала среди лауреатов "Оскара". В 2023 году статуэтку за лучший полнометражный документальный фильм получила лента "Навальный" канадского режиссера Дэниела Роера.

А в 2025 году внимание в Украине привлекла "Анора" Шона Бейкера, в которой снялись российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что режиссер "Киллхауса" отреагировал на выбор фильма, который представит Украину на "Оскаре 2027". Он заявил, что творцам уже пора перестать рассказывать об Украине исключительно как о жертве, а стоит сосредоточиться на отображении героизма народа и военных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!