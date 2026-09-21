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Кинокритик объяснила, почему "хорошие русские" до сих пор получают "Оскар" в Голливуде во время войны в Украине: имеют общее с американцами

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
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Почему 'хорошие русские' до сих пор получают 'Оскар' в Голливуде
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Кинокритик Инна Гордеева считает, что западной аудитории легче сочувствовать россиянам, выступающим против власти российского диктатора Владимира Путина, поскольку у них есть кое-что общее с американцами и британцами. По ее словам, представители либеральных кругов на Западе сами критикуют собственную власть, а потому могут воспринимать россиян с такой же позицией как близких по взглядам.

Так Гордеева объяснила внимание Голливуда к историям о "хороших россиянах", в частности после победы на "Оскаре 2026" документального фильма "Мистер Никто против Путина". В то же время кинокритик заявила в интервью "Суспильному Культура", что считает эту картину "очень плохой".

"Я думаю, сочувствовать "хорошим русским" сейчас легче. Я буквально недавно разговаривала на эту тему. Например, в Америке левые демократы ненавидят Трампа, потому что Трамп делает плохие вещи. В Великобритании ненавидят свою власть. И эти "хорошие россияне" тоже ненавидят свою. У них есть общее", – сказала кинокритик.

В то же время она призвала не отождествлять всех россиян, выехавших из РФ, с политическими преследуемыми, какими их в основном видят европейцы и американцы. По словам Гордеевой, большая часть из них продолжает продвигать за рубежом российскую культуру, хотя и выступает против Путина.

Отдельно Гордеева раскритиковала номинированный на "Оскар" фильм "Мистер Никто против Путина". Документальная лента рассказывает о российском учителе Павле Таланкине, который работал в школе шахтерского городка недалеко от Уральских гор. Он снимал своих учеников и, по замыслу авторов, показывал, как российская государственная пропаганда проникает в систему образования после начала полномасштабной войны против Украины.

"Он плохой. Это очень плохой фильм", – заявила кинокритик.

"Оскар 2026" получили россияне

Согласно замыслу фильма, создатели пытались показать сопротивление русского героя государственной системе, но в то же время используют образы, которые только усиливают стереотипы о России.

"По своей структуре фильм построен очень по-пропагандистски. И это плохое кино. Как вы хотите избавиться от стереотипов, но вставляете на 30-й секунде балалайку!?" – возмутилась Гордеева.

Она также высмеяла эпизод, в котором главный герой вместо гимна России включает песню Леди Гаги в знак борьбы против системы.

В частности, Гордеева сравнила восприятие "Мистера Никто против Путина" с украинским документальным фильмом Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки". Лента попала в шорт-лист "Оскара 2026", однако не была номинирована.

"Когда в "2000 метров до Андреевки" показывают добровольцев, защищающих свою землю, они (кинокритики. — Ред.) говорят: "Это величественное кино", – подчеркнула кинокритик. – "2000 метров" получила главную награду Гильдии режиссеров за документальный фильм, операторскую работу и еще что-что. То есть все, условно говоря, лучшие киноэксперты и режиссеры проголосовали за эту работу, но фильм Чернова даже не попал в номинацию!? Как так бывает? Это же темки!"

Фильм "2000 метров до Андреевки" рассказывает о событиях контрнаступления ВСУ осенью 2023 года.

В то же время она не стала объяснять победу "Мистера Никто против Путина" исключительно влиянием российских денег.

По словам Гордеевой, для Украины важно менять собственное представление о себе в мировой культуре. Она подчеркнула, что украинцы не должны оставаться в международном кино лишь в роли жертв войны, и именно это показывал Чернов.

"Чем мне, например, нравится "2000 метров"? Потому что я считаю, что "20 дней в Мариуполе" – это фильм, который останется в истории, но это журналистская удача. Они там оказались и выжили. Это страшное кино. "2000 метров" – это уже режиссерская работа, то есть выбор материалов, – пояснила она. – Все начиналось с того, что снимали все контрнаступление, потом сузили это до одной посадки. Что будет дальше – посмотрим. Однако мы не жертвы. Мы в этом фильме не жертвы. И нам нужно продвигать эту идею дальше. Это очень важно".

"Анора" получила "Оскар" в 2025 году

Напомним, в 2026 году фильм "Мистер Никто против Путина" получил "Оскар" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм". Команда фильма вышла на сцену вместе с его главным героем Павлом Таланкиным. Он даже не заговорил перед иностранной аудиторией по-английски, а выступил на русском языке и призвал "прекратить все эти войны".

В то же время ни один из фильмов о войне в Украине не получил номинации в этой категории. В шорт-лист входил фильм "2000 метров до Андреевки" Мстислава Чернова, но в окончательный список номинантов он не попал. Также не прошла отбор короткометражная анимация Анастасии Фалилеевой "Я умерла в Ирпене".

Ни один из фильмов о войне в Украине не получил номинации в 2026 году

Российская тема уже фигурировала среди лауреатов "Оскара". В 2023 году статуэтку за лучший полнометражный документальный фильм получила лента "Навальный" канадского режиссера Дэниела Роера.

А в 2025 году внимание в Украине привлекла "Анора" Шона Бейкера, в которой снялись российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн.

В 2023 году статуэтку за лучший полнометражный документальный фильм получила лента "Навальный"

Ранее OBOZ.UA сообщал, что режиссер "Киллхауса" отреагировал на выбор фильма, который представит Украину на "Оскаре 2027". Он заявил, что творцам уже пора перестать рассказывать об Украине исключительно как о жертве, а стоит сосредоточиться на отображении героизма народа и военных.

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