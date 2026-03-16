Фильм об учителе из России получил 'Оскар 2026': счастливый режиссер со сцены призвал 'остановить войну' и заговорил на русском. Видео

В ночь с 15 на 16 марта в Лос-Анджелесе, США, состоялась церемония вручения премии "Оскар 2026". В категории "Лучший полнометражный документальный фильм" победу одержала лента "Мистер Никто против Путина", которая рассказывает историю российского учителя Павла Таланкина. А вот ни один из двух представленных об Украине фильмов даже не попал в номинацию.

Видео дня

Во время выхода на сцену команда фильма не скрывала эмоций – участники проекта улыбались и благодарили Киноакадемии за награду. Американский режиссер Дэвид Боренштейн в своей речи заявил, что картина якобы посвящена теме морального выбора и ответственности общества. Этот момент попал в трансляцию "Оскара 2026".

"Фильм "Мистер Никто против Путина" о том, как можно потерять свою страну. И во время работы с этим материалом мы увидели, что теряешь ее через бесчисленные мелкие поступки соучастия. Когда мы становимся соучастниками, когда правительство убивает людей на улицах наших больших городов. Когда мы молчим, когда олигархи захватывают медиа и контролируют то, как мы их создаем и потребляем. Мы все стоим перед моральным выбором, но, к счастью, даже Никто сильнее, чем вы думаете", – сказал режиссер со сцены.

После этого слово взял главный герой ленты и сорежиссер Павел Таланкин – бывший педагог из России, о котором и рассказывает фильм. Он выступил на русском языке и призвал "прекратить все войны", однако не уточнил, к кому именно обращается, ведь вооруженная агрессия продолжается не только в Украине.

"В течение четырех лет мы смотрим на небо в поисках падающих звезд, чтобы загадать очень важное желание. Но есть страны, где вместо падающих звезд падают бомбы и летают дроны. Во имя нашего будущего, во имя всех наших детей, прекратите все эти войны сейчас", – заявил он.

Документальная лента "Мистер Никто против Путина" создана американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Ее главным героем стал российский педагог Павел Таланкин, который работал в школе шахтерского городка вблизи Уральских гор. В фильме он снимал своих учеников и, по описанию авторов, документировал внедрение государственной пропаганды в образовательной системе России во время войны против Украины.

В категории "Лучший полнометражный документальный фильм" также были представлены фильмы:

"Алабамское решение" (The Alabama Solution)

"Встреть меня в свете надежды" (Come See Me In The Good Light)

"Рассекая скалы" (Cutting Through Rocks)

"Идеальный сосед" (The Perfect Neighbor)

Церемония в этом году состоялась без украинских лент среди номинантов. Еще 22 января во время объявления списка претендентов стало известно, что ни один фильм о войне в Украине не попал в финальный перечень.

В короткие списки премии входили документальный фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" и короткометражная анимационная лента Анастасии Фалилеевой "Я умерла в Ирпене", однако они не прошли в финальный этап. Не получил номинации и британский фильм "Камень, ножницы, бумага" о войне в Украине, где одну из ролей исполнил украинский актер Александр Рудинский.

Актер эмоционально отреагировал на результаты отбора. В соцсетях он заявил, что не понимает, почему ни один проект о войне в Украине не получил номинацию, тогда как лента о российском учителе оказалась среди претендентов.

"Иногда наши мечты могут не осуществляться. Случайность ли это, что ни один из трех фильмов о войне в Украине не получил номинацию? Не знаю. Но это наша реальность. Реальность, в которой история о школьном учителе из Челябинской области, есть в номинации. А "2000 тысячи метров до Андреевки" – нет. Отчаяние. Не пойму этого до конца своей жизни. Но я свое слово еще скажу. Обещаю", – написал Рудинский.

Стоит отметить, что в 2024 году украинский режиссер Мстислав Чернов уже получал "Оскар" в этой же категории за документальный фильм "20 дней в Мариуполе". Зато в 2023 году победу одержала лента "Навальный", посвященная российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!