Два фильма о войне в Украине попали в короткие списки 'Оскара': что это значит

Два фильма о войне в Украине попали в короткие списки премии "Оскар", которые обнародовала Американская академия киноискусств. Речь идет о ленте Мстислава Чернова"2000 метров до Андреевки" и анимационном фильме"Я умерла в Ирпене", которые вошли в так называемый полуфинал отбора.

Как сообщило BBC, обе работы представляют Украину в разных категориях и рассказывают о войне через личные истории и документальный взгляд. Короткие списки формируют круг фильмов, из которых впоследствии выберут номинантов.

Американская академия киноискусств опубликовала перечень фильмов, вошедших в короткие списки претендентов на премию "Оскар". В нем названы ленты, отобранные после предварительного этапа голосования членами академии. В списках есть украинские работы, посвященные теме полномасштабной войны. Включение в этот этап не означает автоматической номинации, но свидетельствует о высоких оценках жюри.

"2000 метров до Андреевки"

В короткий список в категории "Лучший документальный фильм" вошла лента Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки". Фильм рассказывает о боях за небольшое село вблизи Бахмута во время украинского контрнаступления 2023 года и путь бойцов 3-й штурмовой бригады ВСУ.

Режиссер объяснял, что хотел показать войну с перспективы военных после работы над фильмом"20 дней в Мариуполе". По его словам, эти солдаты – те же гражданские, которые взяли в руки оружие, и эта смена ролей стала ключевой для ленты.

Андреевка – небольшое село в окрестностях Бахмута, которое имеет стратегическое значение для украинских сил. К нему ведет около двух километров лесополосы, заминированной и занятой российскими позициями, и именно этот путь стал центральной осью фильма.

В ленте объединены кадры с нагрудных камер военных и документальные съемки самого Чернова. Такая форма позволяет детально показать, как каждый метр земли дается с боем и как меняется восприятие времени и пространства на передовой.

"Я умерла в Ирпене"

В категории короткометражного анимационного фильма в список попала работа "Я умерла в Ирпене" режиссера Анастасии Фалилеевой. Это 11-минутная документальная анимация о первых днях полномасштабного вторжения, рассказанная через личную историю автора.

Фильм сочетает рисованную анимацию, созданную на основе угольных рисунков, и личные архивы. По словам режиссера, через закадровый голос и нелинейные образы лента исследует, как память меняется под влиянием экстремального стресса.

Ирпень расположен в Киевской области и весной 2022 года стал одним из ключевых направлений боев между украинскими военными и российской армией. Город претерпел значительные разрушения, а события тех недель стали символом сопротивления на подступах к столице.

Анастасия Фалилеева известна также работами"Тигр блуждает рядом" и мультсериалом"Пес Патрон". В своих проектах она часто обращается к темам взросления, изоляции и психологических травм, и новый фильм логично продолжает эту линию.

Что означает отбор

Попадание в короткий список "Оскара" не является номинацией, но это важный этап отбора. Фактически это полуфинал, после которого академия формирует окончательный перечень номинантов в каждой категории.

Для украинских фильмов это означает дополнительное международное внимание и возможность донести истории о войне до более широкой аудитории. Но окончательное решение жюри еще впереди.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Мстислав Чернов в 2024 году получил премию "Оскар" за документальный фильм "20 дней в Мариуполе", посвященный осаде города российскими войсками.

Мстислав Чернов стал де-факто не первым украинцем, получившим "Оскар". В 2006 году Анатолий Кокуш получил два инженерно-технических "Оскара" за вклад в киноиндустрию, без которой не существовало бы "Титаника", "Форсажа", "Гарри Поттера" и других легенд.

