'Оскар' за лучший фильм получила лента 'Анора' о браке американской стриптизерши и сына российского олигарха: что актеры говорили о войне

Американская киноакадемия на церемонии награждения "Оскар 2025" лучшей признала киноленту "Анора" режиссера Шона Бейкера, вызвавшую критики из-за актерского состава. В ее сюжете – история о браке американской стриптизерши и сына российского олигарха, а ряд ролей сыграли граждане страны-агрессора России.

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OBOZ.UA рассказывает подробнее о фильме, актерах и их отношении к войне против Украины. А также рассказываем, как отреагировали на фильм кинокритики.

О чем фильм (внимание, спойлер!)

Режиссер Шон Бейкер говорил, что в создании своего фильма "вдохновился" историей друга о российско-американской паре, в которой одного из молодоженов похитили для получения выкупа. Также он использовал свой опыт монтажа свадебных видео в начале 2000-х.

В центре рассказа киноленты – секс-работница из Бруклина Анора (Эни) Михеева, которая росла в семье русскоязычных эмигрантов и проживает в нью-йоркском районе Брайтон-Бич, который еще называют "Маленькой Россией". Девушка работает стриптизершей в фешенебельном клубе на Мангеттене, где и знакомится с россиянином Иваном – легкомысленным и развратным сыном олигарха.

Тот приехал в США на обучение, но, привычно для "золотой молодежи", предпочитает вечеринки и видеоигры в семейном имении. За ним присматривают крестный, священник Торос и его помощники Гарник и Игорь.

Россиянин нанимает Эни для нескольких интимных встреч, а потом "привязывается к ней" и договаривается за $15 тысяч, что они проведут совместно неделю. Впоследствии между парой завязывается бурный роман и Ваня предлагает Эни стать его женой, чтобы тот мог получить грин-карту и остаться в США. Немного посомневавшись в искренности чувств россиянина, девушка в конце концов бросает работу и с головой уходит в супружескую жизнь.

Когда новость об этом доходит до России, сказка Аноры оказывается под угрозой, поскольку родители Ивана отправляются в Нью-Йорк, чтобы добиться аннулирования брака и забрать сына домой, где его ждет карьера в родительском бизнесе.

Россияне-пропагандисты в актерском составе

Главную роль режиссер отдал американке Майки Мэдисон даже без кастинга. Она известна также игрой в фильмах "Однажды в Голливуде" (2019 год) и "Крик 5" (2022 год). Специально для съемок в "Аноре" актриса учила русский язык и посещала стриптиз-клубы.

Ее жениха на экране воплотил актер Марк Эйдельштейн, во время полномасштабной войны живущий в России. Журналисты прозвали его "российским Тимоти Шаламе".

Он вырос в Нижнем Новгороде, а прорыв в карьере получил из-за фильма "Краина Саша", мировая премьера которого состоялась в Берлине за девять дней до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Тогда значительная часть съемок проходила во временно оккупированном Крыму, а дистрибуцией фильма занималась "Централ Партнершип" – дочерняя компания государственного газового гиганта "Газпром", имеющая тесные связи с Кремлем.

Кроме него, в "Аноре" снялись россияне Алексей Серебряков, Дарья Экамасова и путинист Юрий Борисов. Последний тоже незаконно посещал оккупированный Крым, снимался в пропагандистских фильмах РФ, финансируемых Кремлем.

На початку повномасштабного вторгнення Борисов подписал письмо Союза кинематографистов с таким текстом: "Мы с болью и гневом восприняли известие о начале военных действий России против Украины. Никакие национальные, политические и геополитические ценности не могут быть важнее главной – ценности человеческой жизни. Мы требуем немедленно прекратить узаконенное убийство человека человеком, имя которому ВОЙНА".

Впрочем, после этого, вместо освещения правды о войне России против Украины, актер избрал молчаливую позицию и время от времени продвигает путинские нарративы. За такую позицию Борисов фигурирует в базе "Миротворца". Его обвиняют в том, что он снимается в финансируемой государством пропаганде, в частности, за его роль в фильме "Калашников" 2020 года. Этот фильм также отчасти снимался во временно оккупированном Крымском полуострове.

С Борисовым режиссер "Аноры" Шон Бейкер познакомился на Каннском кинофестивале в 2021 году: обратился к россиянину с предложением сняться в своем фильме после того, как увидел его роль российского шахтера в финской киноленте "Отсек №6".

Ни один из актеров не делал заявлений относительно вооруженной агрессии России против Украины. Шон Бейкер также не комментировал решение о создании фильма с россиянами во время войны. Издание Vulture написало, что он избегал политики в своих фильмах – до выхода "Аноры".

Реакция критиков на фильм

Мировая премьера "Аноры" состоялась 21 мая 2024 года на Каннском кинофестивале, а 25 мая картина получила "Золотую пальмовую ветвь", став первым американским фильмом за последние 14 лет, получившим эту награду. Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса и Союз кинокритиков Бостона назвали "Анору" лучшим фильмом на 50-й церемонии вручения наград Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA).

На экраны фильм вышел 18 октября 2024 года в США. Он собрал семь наград BAFTA (ведущий кинопремии со сцены высмеял Путина и фильм "Анора", где снялись российские актеры). На кинопремию "Оскар" его номинировали в шести категориях, и в итоге "Анора" забрала пять статуэток – "Лучший монтаж", "Лучший сценарий", "Лучший режиссер" (Шон Бейкер), "Лучшая актриса" ("Майки Мэдисон").

Как пишет издание Variety, во время премьеры на Каннском кинофестивале "Анору" встретили "бурными 7,5-минутными овациями стоя". Кинообозреватели The Guardian выразили убеждение, что эта "эксцентрическая сказка Шона Бейкера о Золушке преподносит его к величию", а по мнению кинокритиков из Time, "Юрий Борисов творит нежную, кипящую магию в каждой сцене".

Однако кинообозреватель Алекс Кэлару ажиотаж вокруг фильма не разделил, заявив: "Я не думаю, что этот фильм вполне заслуживает получаемого признания. И не считаю его претендентом на "Оскар" лучшим фильмом, операторской работой, монтажом или сценарием".

Издание The Telegraph обратило внимание на российскую проблему претендента на "Оскар" и написало, что обладатель "Золотой пальмовой ветви" фильм "Анора" – действительно фаворит критиков, но Голливуд откровенно игнорирует прокремлевскую работу некоторых актеров.

По словам обозревателей, как и мир, который она изображает, у киноленты "Анора" есть темная сторона, о которой никто не говорит – через три года после начала полномасштабного российского вторжения и на одиннадцатый год, как Россия захватила Крым и часть Донбасса – его звезды продолжают жить и работать на своей родине.

"И 22-летний Эйдельштейн, и 31-летний Борисов, похоже, скомпрометированы своими предыдущими (и будущими) работами – как из-за того, где они были сняты, так и из-за их пропагандистского характера", – написал журналист The Telegraph Лиам Кєлли.

Украинцы, работающие в кино, тоже выразили возмущение похвалами в адрес "Аноры" и ее актеров-пропагандистов.

"Война, которая продолжается, больше не вызывает беспокойства у больших кинофестивалей, это как вчерашняя новость. Половина актерского состава продолжает участвовать в проправительственных кинофестивалях в России, выполняя главные роли в фильмах, финансируемых правительством. Это очень сомнительно… "Анора" – это знак того, что русскую культуру никто не отменял и не отменит. Для них это победа", – рассказала программный куратор Украинского института в Лондоне Ольга Сидорушкина.

Украинский кинорежиссер, продюсер и сценарист Ксения Бугримова подчеркнула: "Искусство становится инструментом манипуляции восприятием России. Представьте, если бы герои были из Израиля или Газы, как бы реагировали зрители. Это тоже самое".

В этом году на "Оскар" была номинирована украинская лента – документальный фильм "Фарфоровая война", созданный совместно США и Украиной, попал в номинацию в категории "Лучший документальный фильм".

Как сообщал OBOZ.UA, на премии BAFTA 2025, где победил фильм о войне в Украине – "Камень, ножницы, бумага" режиссера Франца Бема, – американский актер и музыкант Джаред Лето оказался в центре скандала за селфи с российскими актерами. Таким образом фронтмен группы 30 Seconds To Mars решил привлечь внимание к номинантам из РФ.

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