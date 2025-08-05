'Как ответить, чтобы не обидеть Данилко?' Группа Курган & Agregat публично высмеяла Сердючку из-за 'неполноценного суржика'

Участники хип-хоп трио Курган & Agregat выступили с резкой критикой в адрес Андрея Данилко, более известного в образе Верки Сердючки. Музыканты обвинили звезду в использовании упрощенного, "шароварного" суржика и призвали не сравнивать его языковой стиль с аутентичным украинским суржиком, которым сама группа пользуется в творчестве.

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Соответствующие заявления прозвучали во время выступления артистов на музыкальном фестивале "Файне Місто" в Тернополе, где один из зрителей спросил группу об их отношении к суржику в исполнении Данилко. Вопрос был сформулирован довольно прямо: "Вы поете на суржике, Андрей Данилко тоже говорит, что он поет на суржике. Не нивелирует ли то, что он говорит, что он тоже поет на суржике, ваш суржик, хотя это чисто русский у него?"

Участники группы не обошли вопрос и дали искренний, хоть и критический ответ. Евгений Володченко подчеркнул, что язык их треков – это не стилизация под село, а живой, ежедневный язык жителей поселка Близнюки Харьковской области, откуда артисты родом.

"У нас есть песни и на сурже, и на диалекте. То есть сугубо на таком языке, на котором мы разговариваем в Близнюках, на котором разговаривают все локально на Близнюковщине", – объяснил особенность творчества группы.

Далее он осторожно раскритиковал самого Данилко: "У него же суржик более шароварный".

А вот Рамил Насиров высказался еще прямолинейнее: "У него, мне кажется, некоторые песни, будто кто-то в общении пытается на русском говорить".

Музыканты подчеркнули, что не все треки Данилко вообще стоит называть суржиком, ведь значительная часть из них написана на чистом русском языке.

В то же время, артисты не отрицали, что возникает дилемма – как критиковать человека, который десятилетиями был символом украинской эстрады, и не обидеть его. Сам Володченко задал риторический вопрос: "Как отвечать на этот вопрос, чтобы не обидеть Данилко, кто-то знает?" И сам же ответил: "Короче, его суржик более неполноценный, чем наш. Я так считаю".

Амил намекнул на то, что именно поведение Данилко в публичном пространстве заставляет их реагировать остро: "Я бы к суржику вообще не докапывался, если бы он себя так не вел в публичном пространстве, как он сейчас себя ведет, позволяя другим людям, у которых нет своей позиции, вести себя так же".

Контекст: языковой скандал вокруг Сердючки

Эти высказывания появились на фоне более широкой общественной дискуссии, разгоревшейся после концерта Верки Сердючки 13 июня в Osocor Residence в Киеве. Во время выступления со сцены прозвучали песни на русском языке, что вызвало острую реакцию части зрителей. Наиболее публичной стала позиция телеведущего Виктора Дяченко, который подал официальную жалобу на Данилко языковому омбудсмену, на то время, Тарасу Креминю.

Сам Данилко потом публично высмеивал критиков и защитников украинского языка, однако его PR-директор заверил: артист не использовал русский язык, а говорил на "локальном диалекте – полтавском суржике", который якобы с первого дня является частью образа Верки Сердючки.

Тогда Креминь назвал действия артиста "грубым нарушением" Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и даже обратился в полицию с требованием привлечь артиста к ответственности. Однако впоследствии омбудсмен смягчил свою позицию: в июле он сообщил, что русскоязычные песни не противоречат действующему законодательству, поэтому Данилко не грозит наказание.

Ранее OBOZ.UA писал, что Игорь Кондратюк грубо высказался о скандале с Сердючкой и объяснил, почему у него "нет мозгов". Продюсер его оправдания считает откровенной манипуляцией.

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