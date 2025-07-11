'Ты или за людей, или за убийц': Кондратюк грубо высказался о скандале с Сердючкой и объяснил, почему у него 'нет мозгов'

Украинский продюсер Игорь Кондратюк стал одним из самых острых критиков скандала, который разгорелся вокруг Андрея Данилко – артиста, известного под сценическим образом Верки Сердючки. 13 июня его команда исполнила несколько песен на русском языке во время концерта в комплексе отдыха Osocor Residence в Киевской области. Видео с выступления вызвало шквал возмущения в соцсетях, а языковой омбудсмен Тарас Кремень обратился в полицию из-за возможного нарушения языкового законодательства.

Видео дня

Сам Данилко потом публично высмеивал критиков и защитников украинского языка, однако его PR-директор заверил: артист не использовал русский язык, а говорил на "локальном диалекте – полтавском суржике", который якобы с первого дня является частью образа Верки Сердючки. Также уточнили, что некоторые старые песни исполнялись в оригинале. Но Кондратюк эти оправдания считает откровенной манипуляцией. В интервью "Слей Шоу" продюсер эмоционально высказал свое мнение.

"Почему с 14-го года не до всех дошло, что на России нужно поставить большой крест? Потому что не у всех есть мозги", – возмутился продюсер. По его словам, Данилко не осознает важности языка, который сегодня имеет не только культурное, но и непосредственно национальное значение – как символ сопротивления и самоидентичности.

Кондратюк напомнил, что уже более 11 лет продолжается война, во время которой украинцы гибнут, в том числе и за право говорить на украинском языке. "Ему до ж*пы, что гибнут украинцы, что сжигают украинские книги, сжигают украинские флаги, расстреливают украинских военнопленных только за то, что они на языке разговаривают. А ему это до ж*пы. Это означает, что у него нет мозгов, – заявил он, не подбирая особых слов. – Есть такая вещь как гуманизм. Гуманизм – это о том, что ты либо за людей, либо за убийц. Он за убийц. Я не знаю почему. Это не про тексты его песен".

Продюсер подчеркнул: он не ставит под сомнение талант Данилко, однако считает, что быть талантливым – не значит быть сознательным. "Не все талантливые люди умные... На каком языке Lasha Tumbai? Ни на каком. Это тупой принцип Андрея Данилко. Я же тебе говорю, немножко мозгов бы ему талантливому добавить", – добавил он.

Кондратюк также подчеркнул, что перевести песни Сердючки на украинский не составляет проблемы. В частности, хит "Дольче Габана", по его словам, в припеве уже звучит почти на украинском.

В контексте вопроса языка Кондратюк провел жесткое разграничение: "Не существует палитры. Это черно-белая ситуация. Ты либо понимаешь, либо не понимаешь. Он еще не понял. С 14-го года прошло всего-навсего 11 лет. Для него надо больше. Для него надо что-то влиятельнее, что-то трагичнее, чтобы больше убили, чтобы Полтаву оккупировали русские. Может, до него дойдет. А может, и нет".

Напомним, 14 июня языковой омбудсмен Тарас Кремень обратился в Нацполицию из-за выступления Данилко, указав на вероятное нарушение статьи 23 закона о языке, которая регламентирует проведение культурно-развлекательных мероприятий на государственном языке. Впрочем, уже 26 июня Креминь признал, что непосредственно исполнение песен на другом языке законом не запрещено, поэтому нарушений не обнаружили. В то же время он напомнил, что претензии могут быть к организаторам – в частности, относительно языка афиш, билетов и ведения события.

Ранее OBOZ.UA писал, что Верка Сердючка иронично отреагировала на скандал из-за своих русскоязычных песен. Она даже цинично посвятила государственному деятелю новую композицию.

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