Jerry Heil раскрыла, как Евровидение наказывает за политические заявления и на какие ухищрения идут украинские артисты, чтобы обойти цензуру

Украинская певица Jerry Heil рассказала, какие строгие ограничения действуют для участников Евровидения в отношении политических заявлений и какие последствия могут ждать артистов за их нарушение. По словам исполнительницы, правила конкурса постоянно меняются, однако запрет на политические лозунги остается неизменным – и за него могут как дисквалифицировать, так и выписать ощутимый штраф.

Артистка объяснила в интервью Рамине Эсхакзай, что представители стран вынуждены искать осторожные формулировки, чтобы все же донести важные месседжи. Особенно это касается украинских исполнителей, которые пытаются говорить миру о войне и необходимости поддержки.

"Конечно, этого всего нельзя. Конечно, ты придумываешь потом, как это все обходить. Не политическими лозунгами, но ты все равно продолжаешь искать способы сказать, что Украине нужна помощь, что мы из Украины", – поделилась Jerry Heil.

По ее словам, артисты часто просто озвучивают факты о ситуации в стране – например, что в Украине нет света или что города подвергаются обстрелам. Но даже такая откровенность требует осторожности, ведь организаторы внимательно следят за тем, чтобы конкурс оставался "вне политики".

Певица вспомнила, что после выступления на конкурсе в 2024 году вместе с alyona alyona они также пытались поддержать Украину, но делали это максимально дипломатично.

"Мы говорили Freedom for Ukraine, Unity to the World, пытались как-то это запаковать. Чтобы Евровидению это не резало слух и чтобы нам потом не вынесли штраф, потому что очень высокая вероятность. И одновременно – чтобы сказать за Украину", – объяснила она.

Исполнительница подчеркнула, что любые подобные действия – это всегда риск. "Тебя могут и дисквалифицировать или выписать штраф", – сказала Jerry Heil.

На уточнение о сумме она ответила коротко: "Не несколько тысяч долларов – штраф ощутимый".

Вопрос возможных санкций уже возникал вокруг украинской делегации на Евровидении 2024 в шведском Мальме. Тогда участники команды надели под кофты футболки с надписью Free Azovstal defenders, чтобы пройти проверку охраны и попасть в грин-рум.

Когда во время гранд-финала показывали повторы номеров, члены делегации сняли верхнюю одежду и продемонстрировали призыв в прямом эфире. Рэпер alyona alyona впоследствии заявила, что команда рисковала, но "отбилась просто финансовым штрафом".

Впрочем, Суспільне Мовлення сообщило, что как член Европейского вещательного союза не получало никаких жалоб или финансовых санкций за якобы нарушение правил. Также отмечалось, что охрана тщательно проверяла участников: любые надписи или бренды заклеивали черным скотчем или требовали снять одежду.

