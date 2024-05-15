Украинскую делегацию на Евровидении 2024 оштрафовали: что известно

Украинскую делегацию на песенном конкурсе Евровидение 2024, прошедшем в Мальме, Швеция, оштрафовали за нарушение правил. Украинцы надели футболки с надписью "Free Azovstal defenders" под свои кофты, чтобы их пропустила охрана в грин-рум.

Впоследствии, когда в прямом эфире гранд-финала показывали повторы всех номеров, участники команды сняли одежду, чтобы призыв был виден всему миру. Об этом рассказала репер alyona alyona, представительница Украины на Евровидении 2024, на своей Instagram-странице.

Артистка отметила, что охрана тщательно проверяла каждого. Любой бренд или надпись заклеивали черным скотчем или вообще просили снять вещь.

По словам звезды, команда обошла несколько полиграфий – часть из них просто отказалась делать принт. Впрочем, с одной все же удалось договориться: украинцы звонили работникам пять раз и слезно просили помочь.

"Мы знали, что когда будут показывать повторы выступлений всех артистов, то будут показывать и саму делегацию. Поэтому, когда к нам подошла камера, наша команда быстро раскрылась и показали наш призыв на весь мир, – поделились исполнительница. – Мы очень рисковали, но все получилось. Отделались просто финансовым штрафом".

alyona alyona также рассказывала, почему делегация приняла решение не одевать в футболки конкурсанток. Подробности – в нашем материале.

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