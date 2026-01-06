'Я не игнорирую россиян!' Фавориты украинцев на Евровидении 2024 удивили циничным заявлением и дали обещание фанатам из РФ

Ирландские участники Евровидения 2024 Bambie Thug, которых украинские зрители и жюри высоко оценили в финале конкурса, заявили о готовности выступать в России. Артисты открыто обратились к российским фанатам и заявили, что не намерены их "игнорировать".

Bambie Thug в прямом эфире в TikTok заявили: "Я не игнорирую россиян! Если будет возможность там выступить – я буду там и еще много где".

На Евровидении 2024 Bambie Thug стали одними из фаворитов украинцев. Украинские телезрители отдали им 8 баллов, а национальное жюри – 10 баллов, что является довольно высоким результатом, учитывая то, что большинство стран-участников от Украины не получили ни одного балла. В итоге Ирландия заняла 6 место в финале, набрав 278 очков – 136 от зрителей и 142 от жюри.

Высоко оценил выступление Bambie Thug и известный телеведущий и украинский голос Евровидения Тимур Мирошниченко. Он признался, что именно ирландский номер стал для него одним из самых впечатляющих на конкурсе. По словам Мирошниченко, после повторного просмотра выступления он понял, что это "один из лучших номеров за всю историю Евровидения", отметив его напряженную атмосферу, смену настроений и сильный эмоциональный эффект.

Нынешняя позиция Bambie Thug резко контрастирует с ожиданиями украинской аудитории. Артисты публично поддерживали Палестину в войне с Израилем и пытались закодировать лозунг о прекращении огня в своем конкурсном номере. В то же время в контексте полномасштабной войны России против Украины они не только не осудили агрессора, но и заявили о желании потенциально выступать на территории РФ.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ирландию на Евровидении 2025 представила песня о советской собаке-легенде Лайке, которую написала россиянка. Песенный конкурс не обошелся без российского следа.

