Известный священник заявил, что имеет 'три брони', и получил повестку от ТЦК

Известный в соцсетях священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк заявил, что имеет сразу несколько законных оснований для отсрочки от мобилизации, однако после этого получил повестку от территориального центра комплектования. Явился ли он в ТЦК – неизвестно, однако сейчас дальше активно ведет свой блог, где рассказывает о будничной жизни.

О количестве "броней" Филюк рассказал блогеру Маричке Довбенко. В интервью, которое предшествовало получению повестки, священнослужитель объяснял, почему не находится на фронте, куда его регулярно отправляли в соцсетях.

По его словам, он имеет сразу несколько оснований для отсрочки. Священник отметил семейные обстоятельства, работу и служение в церкви, которая, по его словам, отнесена к критической инфраструктуре.

"Я же детей не отдам в приют. Если бы я был сам, то я был бы капелланом и занимался духовной опекой для воинов", – отметил он, добавив, что и без этого статуса занимается духовной опекой военных.

Отметим, что Алексей Филюк воспитывает пятерых детей, трое из которых являются несовершеннолетними.

Также священник заявил, что работает в агрофирме, где предусмотрено бронирование работников.

Отдельно он упомянул об исторической роли священников, отметив, что, по его мнению, духовенство традиционно не участвует в боевых действиях.

После выхода интервью Маричка Довбенко сделала ремарку, что уже после записи разговора Алексей Филюк получил повестку от ТЦК. Это произошло после похорон погибшего украинского военного, на которых присутствовал священник.

5 декабря Филюк опубликовал видео, в котором показал повестку и рассказал обстоятельства ее вручения. По его словам, после завершения похорон к нему подошли представители ТЦК и вручили документ.

"Имею еще повестку в армию. Все. Прощайте дорогая семья, иду защищать Украину. Похоронили воина на площади, а после похорон воина мне вручили повестку. Хейтеры, радуйтесь! Такой день, пусть Бог хранит: посылку украли, повестку получил", – сказал священник в обращении.

Ранее Филюка неоднократно спрашивали, почему он до сих пор не на фронте. В ответ он объяснял, что имеет законное право на отсрочку. Пользователи обращали внимание, что из четырех его усыновленных детей (уже пятеро) двое являются совершеннолетними.

Вместе с тем законодательство предусматривает, что не подлежат призыву по мобилизации усыновители, которые содержат хотя бы одного ребенка в возрасте до 18 лет, если до момента усыновления он имел статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

Ранее OBOZ.UA писал, что в октябре этого года Алексей Филюк сообщал о серьезных проблемах со здоровьем. Тогда он находился в больнице с острым панкреатитом, жаловался на сильную боль и рассказывал о необходимости длительного лечения и строгой диеты.

