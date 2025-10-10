'Боль страшная': украинский священник, который имеет миллион фанатов, попал в больницу и раскрыл свой диагноз

Украинский священник Алексей Филюк, за личным блогом которого следит миллион пользователей сети, сообщил о серьезных проблемах со здоровьем. Религиозный деятель поделился кадрами из больничной палаты и отметил, что у него диагностировали острый панкреатит – воспалительное заболевание поджелудочной железы.

Из-за болезни священник чувствовал сильную боль, однако после капельницы чувствует себя лучше. Об этом он рассказал на личной странице в Facebook.

"С самого утра уже "прокапали". Уже легче, не так болит. Сейчас будут делать УЗИ и все хорошо. Самочувствие уже намного лучше, потому что вчера была просто невыносимая боль", – поделился религиозный деятель.

Впереди Алексея Филюка ждет процесс лечения. Кроме того, ему придется придерживаться специальной диеты: отказаться от жирной и жареной пищи, а также сладостей.

Новость об ухудшении здоровья священника расстроила его поклонников. В комментариях под постом юзеры оставили Алексею Филюку много приятных слов и пожелали скорейшего выздоровления:

"Слава Богу, что становится вам лучше. Только вы берегите себя и все будет хорошо с Божьей помощью. Мы вас все любим и уважаем, молимся за ваше здоровье. Скорейшего выздоровления".

"Пан Алексей, что это такое? Вы такой живчик, какой вы пример нам даете? А если серьезно, Божьей вам поддержки и скорейшего выздоровления! Мы следим за вами".

"Берегите себя."

"Выздоравливайте! Теперь диета, никаких пицц".

Заметим, что Алексей Филюк довольно активно развивает свой блог. В соцсетях священник рассказывает не только о своей деятельности в церкви, но и показывает повседневную жизнь. Так, например, он делится, как делает консервацию на зиму, ухаживает за садом и тому подобное.

