Инсайдер рассказал правду о личной жизни Дженнифер Лопес через год после развода с Беном Аффлеком

Почти год назад американская певица Дженнифер Лопес официально расторгла брак с актером Беном Аффлеком и с того момента не вдается в подробности своих сердечных дел. Однако инсайдер рассекретил, что личная жизнь звезды сейчас очень спокойна, ведь она не имеет нового бойфренда.

Видео дня

По словам источника, артистка сосредоточена на развитии карьеры, а также старается как можно больше времени проводить со своими детьми – Максимилианом и Эмми. Соответствующую информацию сообщило издание People.

"Для нее самое важное – работа и дети. Сейчас она имеет счастливый и довольный вид", – отметил информатор.

Что известно об отношениях голливудских звезд

История любви Дженнифер Лопес и Бена Аффлека берет начало еще с 2004 года. Тогда знаменитости закрутили роман и планировали связать себя узами брака, однако за день до свадьбы разошлись. Исполнительница и актер объяснили свое решение тем, что слишком поспешили с таким серьезным шагом и не были готовы к пристальному вниманию папарацци. Впоследствии каждый из них начал строить новые отношения.

И все же с годами судьба снова свела голливудских звезд. В 2022-м Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились на тайной церемонии в Лас-Вегасе. Они часто появлялись на публике в компании друг друга, однако спустя два года супружеской жизни ситуация кардинально изменилась. Исполнительница и актер начали все больше времени проводить отдельно, а летом 2024-го Джей Ло решила подать заявление на развод. Как причину для расторжения брака она указала "непримиримые разногласия". Официально они перестали быть супругами в январе 2025-го.

Что интересно, после разрыва Дженнифер Лопес откровенно признавалась, что очень позитивно относится к отсутствию отношений в своей жизни. Она говорила: "Теперь я радуюсь, когда говорю, что буду просто одна. Да, я никого не ищу".

И все же в сети появлялись слухи, якобы звезда закрутила роман со своим телохранителем. Дело в том, что мужчина всюду сопровождает Джей Ло, более того, во время публичных выходов они нередко держатся за руки. А вот Бена Аффлека заподозрили в отношениях с дочерью Роберта Ф. Кеннеди-младшего Кэтлин "Кик" Кеннеди. Они вместе проводили время, однако афишировать вероятный роман не спешили.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, журналисты выяснили, что Дженнифер Лопес сделала с обручальным кольцом от Бена Аффлека, стоимость которого составляет более 5 миллионов долларов. Певица решила оставить себе роскошное украшение, ведь оно имеет редкий зеленый бриллиант весом 8,5 карата.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!