Стало известно, что Дженнифер Лопес сделала с обручальным кольцом от Бена Аффлека за 5 млн долларов после развода

Певица и актриса Дженнифер Лопес решила не прощаться с роскошным обручальным кольцом, которое получила от экс-мужа Бена Аффлека. Она оставила себе украшение, стоимость которого составляет более 5 миллионов долларов, и отдавать его бывшему или кому-то другому не собирается.

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Согласно судебным документам, полученным медиа Page Six, обручальное кольцо имеет редкий зеленый бриллиант весом 8,5 карата, и именно поэтому Джей Ло решила оставить его себе. Ценность кольца, которое обрамлено белыми бриллиантами в форме трапеции, оценивают в 5 миллионов долларов, хотя эксперты отмечают, что его стоимость может достигать 10 миллионов.

"Дженнифер не чувствует вины за то, что оставила его себе, и Бен, очевидно, не возражает – он сделал это уже дважды! Не похоже, что он не знал, на что идет! Я бы оценил кольцо в сумму свыше 5 миллионов долларов, а может быть, оно будет стоить более 10 миллионов долларов", – сообщил источнику инсайдер.

Более того, зеленый бриллиант имеет особое значение для Дженнифер Лопес, ведь это ее любимый цвет. На внутренней стороне кольца также отчеканена надпись "Никуда не пойдем", являющаяся отсылкой к романтическим электронным письмам, которыми пара обменивалась в период своего сближения.

Интересно, что это уже второе кольцо от Бена Аффлека, которое Дженнифер Лопес оставила себе после разрыва. Известно, что пара встречалась еще в 2002 году, и тогда актер во время помолвки подарил розовый бриллиант Harry Winston весом 6,10 карата. Но их отношения долго не продержались – в 2004-м пара разошлась.

Ранее OBOZ.UA писал детали двух терминов романа Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, которые официально развелись только через полгода после подачи соответствующего заявления в суд.

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