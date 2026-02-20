Президент Евросовета встретился с раненым украинским бойцом в больнице Осло. Фото

Президент Европейского совета Антониу Кошта посетил госпиталь в Осло, где, в частности, лечатся раненые украинские военные. Таким образом, европейский чиновник воспользовался возможностью лично встретиться с защитниками Украины.

Видео дня

Поздравив одного из украинских воинов, Антониу Кошта пожелал ему скорейшего выздоровления. Европеец также в сети Х показал фотографию, где он с раненым военным нашей страны.

"Я искренне благодарен преданным врачам и медсестрам Университетской больницы Осло, которые лечили и продолжают лечить многих эвакуированных украинских пациентов с начала войны в Украине. На сегодняшний день при поддержке Норвегии в рамках Механизма гражданской защиты ЕС более 2750 пациентов было перевезено в больницы по всей Европе, что является важным вкладом в нашу коллективную поддержку Украины", – отметил Кошта.

Он признал, что "был глубоко тронут" встречей с украинским солдатом Игорем. Украинец получил ранение на Запорожском направлении еще прошлой осенью. Сейчас Игорь на реабилитации в Университетском госпитале Осно.

"Желаю ему полного и скорейшего выздоровления", – добавил Кошта.

Напомним, что президент Европейского совета намерен посетить Киев уже на следующей неделе, 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России. Среди прочего, Кошта будет иметь возможность встретиться с другими защитниками нашей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине медики бьют тревогу из-за случаев газовой гангрены – опасной бактериальной инфекции, которую когда-то связывали с окопами Первой мировой войны. Болезнь, которая считалась почти уничтоженной в Европе, возвращается из-за современных условий фронтовых боев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!